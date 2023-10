Simona Ventura svela cosa c’è dietro la pace in diretta con Mara Venier

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura si conferma come uno dei volti principali della televisione attuale. Oltre ad essere una concorrente talentuosa a “Ballando con le stelle” e a guidare “Citofonare Rai 2″ con Paola Perego, Simona è tornata alla ribalta per l’inaspettato abbraccio con Mara Venier durante “Domenica In”. Questo gesto ha seguito l’incontro con Barbara d’Urso, in occasione della premiere di “Shukran”, film basato sul libro scritto dal compagno di Simona, Giovanni Terzi.

Il commento di Simona post-incontro con Mara Venier a Domenica In

Parlando con Super Guida Tv, Simona Ventura ha espresso i suoi sentimenti riguardo all’abbraccio con la Venier: “Io sono molto felice, è un momento di pace e voglio pace con tutti. Anche perché succedono delle tali belle cose per noi e delle tali brutte cose in giro che non vale proprio la pena essere in lotta con nessuno”. Queste parole evidenziano l’emozione sincera che il pubblico ha percepito nel momento in cui le due conduttrici si sono riunite.

La storia dietro la lontananza

La loro separazione risale a diversi anni fa, legata a intricati rapporti personali. Simona Ventura è stata in una relazione di 8 anni con Gerò Carraro, il cui padre, Nicola Carraro, è l’attuale coniuge di Mara Venier. Tuttavia, alcune incomprensioni mai del tutto spiegate avevano creato una frattura tra le due. La Ventura aveva precedentemente rivelato: “Io e Mara siamo due sanguigne. Siamo amiche, lei mi ha molto supportato nel mio rapporto con Gerò. Poi abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate”.

Un nuovo inizio

La recente riunione in diretta tv segna evidentemente la fine di un periodo di tensioni e incomprensioni tra le due colleghe. Il pubblico spera che questo gesto affettuoso rappresenti l’inizio di una nuova fase di collaborazione e amicizia tra due delle personalità televisive più amate in Italia.