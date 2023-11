Mahmood risponde a Malgioglio su “Cocktail d’Amore”: “Dovresti essere contento”

0 SHARES Condividi Tweet

Il cantante Mahmood ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle critiche di Cristiano Malgioglio riguardo al titolo del suo nuovo brano “Cocktail d’Amore”, che porta lo stesso nome di una canzone scritta da Malgioglio anni addietro. Mahmood ha spiegato l’origine del titolo e ha espresso un messaggio positivo all’autore veterano.

La genesi di “Cocktail d’Amore” secondo Mahmood

Durante un’intervista con Rds, Mahmood ha raccontato un aneddoto personale, rivelando che il titolo del suo ultimo lavoro discografico è nato in seguito ad un evento drammatico e una successiva fuga a Berlino. La serata trascorsa in un club berlinese, che per coincidenza aveva il nome “Cocktail d’Amore”, è stata l’ispirazione diretta per il pezzo: “Quasi due anni fa è bruciato il palazzo dove. Era il mio primo appartamento in affitto, ti senti grande. Sono stato sfigato. Dovevo un attimo evadere, prendo un biglietto e vado a Berlino. Non conoscevo nessuno, chiamo un mio amico che andava spesso lì e gli chiedo il numero di suoi amici perché volevo andare a ballare. Loro mi portano, per la prima volta, ad una serata che si chiamava Cocktail d’amore. Il pezzo è nato in quella situazione lì, prende spunto da quella serata».

Connessione inaspettata tra due generazioni

Mahmood ha anche scoperto, solo dopo, che il nome della serata berlinese rendeva omaggio ad un programma condotto da Amanda Lear, dove veniva eseguita la cover di Stefania Rotolo scritta da Malgioglio. Questa circostanza ha fornito a Mahmood un motivo ulteriore per collegare il suo brano con la storia della musica italiana.

Mahmood invita Malgioglio a condividere la gioia

Concludendo la sua risposta, Mahmood ha espresso il desiderio che Malgioglio possa sentirsi felice per il fatto che tante persone continuano a divertirsi e trarre ispirazione dal suo storico pezzo. Con le sue parole, “deve essere super contento perché c’è tantissima gente che si diverte un botto grazie alla sua canzone”, il giovane cantante mira a trasformare una potenziale disputa in un’occasione di condivisione intergenerazionale.