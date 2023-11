Alena Seredova, le parole che usa per parlare di Ilaria D’Amico lasciano tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Alena Seredova, ex modella e personaggio pubblico, ha aperto il suo cuore sulle pagine di “Gente”, discutendo della sua vita dopo il divorzio dall’ex portiere Gigi Buffon. Ora felicemente sposata con Alessandro Nasi, la Seredova ha trovato armonia anche nella relazione tra i suoi figli e la compagna di Buffon, Ilaria D’Amico, sottolineando la fortuna di avere un supporto in più nella crescita dei suoi bambini.

Un percorso verso l’equilibrio

La Seredova racconta come il percorso verso la pace e l’equilibrio non sia stato semplice. Le sfide emotive e le dinamiche familiari complicate hanno richiesto tempo e riflessione per essere superate. Il focus sui figli e la volontà di evitar loro ulteriori traumi ha guidato la sua scelta di cercare un risvolto positivo nella fine del suo matrimonio precedente: “Le parole dette sull’onda dell’emotività possono anche provocare danni”.

Lezioni apprese e consigli ai figli

Attraverso gli anni e le sfide personali, la Seredova ha tratto importanti lezioni di vita, soprattutto nell’affrontare la crisi del suo precedente matrimonio con Buffon. Ora guarda alla crisi come a un’opportunità per crescere e migliorare, insistendo sull’importanza di due genitori felici e famiglie serene che possono diventare una risorsa per i figli: “Ai miei ragazzi dico che sono fortunati, perché siamo in tanti attorno a loro. Ci sono mamma e papà, c’è Alessandro, c’è Ilaria e anche loro due possono essere un supporto in più”.

Il nuovo amore e la visione della vita

La Seredova si è anche aperta riguardo al suo nuovo amore, Alessandro Nasi, e al loro matrimonio celebrato a giugno. Descrive Nasi come una fonte di serenità e calma, capace di completarla e insegnarle a gestire l’impulsività. La modella riflette anche sull’accettazione del tempo che passa, dichiarando di voler mantenere una mente matura ma con un pizzico di nostalgia per la forma fisica della sua gioventù.