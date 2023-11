Sophie Codegoni mette un “Like” alla critica su Basciano, la reazione del web

0 SHARES Condividi Tweet

Sophie Codegoni, personalità televisiva nota per il suo percorso nel Grande Fratello, ha recentemente “approvato” con un like un commento su Instagram che metteva in dubbio la durata del dispiacere del suo ex, Alessandro Basciano. Il gesto simbolico arriva dopo la rottura pubblica e le interviste rilasciate a Verissimo, dove si è discusso della fine della loro relazione.

Pianto effimero: il commento social

Un utente ha espresso scetticismo sulle recenti lacrime di Basciano, scrivendo: “Il pianto è durato mezza giornata…”. Questo commento, che suggerisce una breve durata del dolore manifestato dall’ex fidanzato di Codegoni, ha attirato l’attenzione dell’ex gieffina che ha lasciato un like sulla pubblicazione, suggerendo un tacito accordo con il sentimento espresso.

La posizione di Codegoni sui sentimenti di Basciano

In passato, Sophie ha manifestato pubblicamente il suo scetticismo verso le emozioni mostrate da Basciano. Durante la sua apparizione a Verissimo, aveva dichiarato: “Quel pianto non mi fa effetto, perché ne ho visti tantissimi, tante volte ho preso decisioni, piangeva e io pensavo ‘povero’ e dicevo: ‘Riproviamoci’, ma io quante volte ancora lo devo fare?”. Queste parole riflettono una certa insofferenza verso le dimostrazioni emotive dell’ex, considerate poco sincere o insufficienti per giustificare un ritorno di fiamma.

Nessun segno di riconciliazione in vista

Il like della Codegoni sembra quindi confermare che, nonostante gli appelli pubblici di Basciano e le discussioni sulla loro relazione, la showgirl rimane ferma nelle sue posizioni. La coppia, almeno per il momento, non mostra segni di un possibile riavvicinamento, con Sophie che sembra aver chiuso definitivamente la porta a un ritorno sentimentale con il suo ex.