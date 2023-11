Maria Teresa Ruta, bordata inaspettata ai giudici di Tale e Quale Show

0 SHARES Condividi Tweet

A Tale e Quale Show, Maria Teresa Ruta si sta distinguendo come una delle protagoniste principali. Recentemente, in un’intervista con il settimanale Mio, ha espresso una certa delusione nei confronti dei giudici del programma. “Mi hanno mazzolato e hanno ragione, per carità. Ma da parte loro mi è mancato un pizzico di incoraggiamento”, ha dichiarato, lanciando una bordata non da poco e segnalando un mancato sostegno da parte loro, a differenza dei suoi colleghi che invece si mostrano incoraggianti.

Tra preferenze e critiche: i momenti top della Ruta

Nonostante il giudizio severo di Cristiano Malgioglio, Maria Teresa ha rivelato di avere delle performance a cui è particolarmente affezionata, tra cui quelle in cui ha interpretato Gigliola Cinquetti e Ambra. Le sue preferenze rimangono incancellabili nonostante le critiche ricevute.

Il dibattito sul blackface e la difesa della Ruta

La Ruta ha affrontato anche la problematica del blackface, una pratica controversa e oggetto di dibattito, sottolineando come la mancanza di artisti di colore in Italia possa complicare l’interpretazione di cantanti internazionali nel contesto del programma. La questione si presenta come un limite alla libertà espressiva all’interno del format televisivo.

Cristina Scuccia e le scelte di Maria Teresa Ruta

L’intervista si è poi spostata sul caso di Cristina Scuccia, la suora vincitrice di The Voice of Italy, che ha scelto di non partecipare a “Tale e Quale Show”. La Ruta si è detta sorpresa da questa scelta, ricordando l’apparizione in bikini di Scuccia all’Isola dei Famosi, un particolare che sembra entrare in contrasto con il rifiuto della Scuccia di aderire al programma di Rai1.