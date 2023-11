Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio nella bufera, un suo intervento fa esplodere la polemica sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio, conosciuto per la sua intransigenza come giudice di “Tale e Quale Show“, ha fatto un passo falso durante la finale dell’ultima edizione. Nel tentativo di riappacificare le sorelle Lamborghini, la sua proposta è stata giudicata fuori luogo da molti, suscitando reazioni contrastanti sui social.

Momento inopportuno: Malgioglio si intromette

La performance di Ginevra Lamborghini, imitando Malika Ayane, è stata accolta positivamente, ma Malgioglio ha scelto quel momento per deviare l’attenzione su questioni private, sollevando il tema del conflitto tra Ginevra e Elettra Lamborghini. “Io stasera vorrei fare da paciere. Sono molto amico di Elettra e loro due, a quanto pare, non vanno molto d’accordo. Tengo molto alla famiglia e mi spiace vedere due sorelle che non si parlano. Vorrei che magari Elettra facesse un videomessaggio la prossima settimana. È una ragazza intelligente e divertente e ha un carattere molto sentimentale, sarebbe bellissimo vedere due sorelle che si vogliono bene”. ha dichiarato, scatenando polemiche per aver toccato un argomento delicato e personale.

Il silenzio di Elettra e la reazione pubblica

Elettra Lamborghini, nota per la sua riservatezza sui rapporti familiari, aveva già chiarito la sua posizione con una diffida a settembre, richiedendo che non si parlasse di lei pubblicamente. Questo rende l’appello di Malgioglio ancora più inappropriato, con la certezza che l’invito a un videomessaggio pubblico da parte di Elettra rimarrà inascoltato.

Le origini del conflitto tra le sorelle Lamborghini

Nonostante il desiderio di Malgioglio di vedere un riavvicinamento, il dissidio tra Ginevra ed Elettra ha radici profonde, che affondano nella loro infanzia e nella diversa percezione da parte del padre, come rivelato da Ginevra stessa. In aggiunta, vi sono voci di una competizione artistica che avrebbe amplificato il divario tra le due.