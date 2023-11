Domenica In, Paola Perego parla del suo possibile ritiro da “Ballando con le Stelle”, bollettino medico preoccupante

0 SHARES Condividi Tweet

Perego persiste in “Ballando” nonostante dolori.

Paola Perego, nota conduttrice televisiva, si trova a navigare in acque turbolente dopo l’ultima esibizione a “Ballando con le Stelle”. Il suo bollettino medico descrive un quadro preoccupante: botta in testa, gomito contuso, costola fratturata e costola incrinata. Questi infortuni non hanno tuttavia scalfito la sua determinazione, come confermato durante l’intervista a “Domenica In” condotta da Mara Venier. La Perego, con uno spirito indomabile, ha escluso ogni possibilità di ritirarsi dalla competizione, pur riconoscendo la necessità di affrontare i passi di danza con maggiore cautela.

La sfida al dolore continuo

Pur tra le sofferenze, Paola ha confessato il suo stato di disagio fisico con una franchezza che ha toccato il cuore del pubblico: “Sto malissimo, mi fa molto male, non so come farò. Posso stare seduta, ma basta che stia dritta con la schiena.”

Queste parole rivelano non solo il dolore ma anche la sua volontà di superare gli ostacoli, senza lasciare che questi la definiscano.

L’incoraggiamento dei medici sembra offrire un barlume di speranza, prevedendo una remissione del dolore in dieci giorni e una guarigione ossea entro trenta. “Vorrei ridere ma non posso, mi fa male”, commenta Paola, riflettendo la dura realtà di un percorso di recupero che impone una pausa forzata dal suo amato dinamismo.

Impegno e Passione Inossidabili

Nonostante le avversità, la Perego ha ribadito il suo amore incondizionato per la danza e per “Ballando con le Stelle”, un’esperienza che le ha permesso di esplorare una passione mai realmente vissuta prima. “A Ballando con le Stelle mi sto divertendo da morire,” ha detto con un entusiasmo contagioso. La sua dedizione si riflette nel desiderio di migliorare ogni giorno, nonostante si autodefinisca una “secchiona”; l’etica del lavoro e la perseveranza sono il motore di questa sua avventura televisiva e di vita.

Critica e complicità sul palcoscenico

Il dialogo di Selvaggia Lucarelli con la Perego sottolinea una situazione di stallo, un’area grigia nella quale la conduttrice deve ancora trovare il proprio cammino distintivo nella competizione. Le parole della Lucarelli intendono essere un catalizzatore per una riscossa emotiva e performante: “Sei bella, però sei un po’ in quella terra di mezzo che è un pantano dal quale devi tirarti fuori”.

Il riferimento al partner di danza, Angelo Madonia, rimarca una presunta mancanza di brillantezza rispetto alle edizioni passate, ponendo la coppia di fronte all’inequivocabile sfida di reinventarsi sul palcoscenico di “Ballando”.