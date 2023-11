Heather Parisi aspre critiche contro “Amici”, la replica dura di Mediaset che annuncia azioni legali

0 SHARES Condividi Tweet

Parisi critica “Amici” per mancanza di autenticità; Mediaset minaccia azioni legali.

Un Ricordo Increscioso Heather Parisi, la rinomata ballerina e coreografa che nel 2018 figurava tra i giudici del serale di “Amici”, il noto talent show di Canale 5, ha recentemente sollevato un polverone mediatico con alcune dichiarazioni sorprendenti riguardo la sua esperienza nel programma.

All’interno della commissione esterna, affiancata da figure del calibro di Giulia Michelini e Simona Ventura, Parisi aveva valutato concorrenti come Biondo, Carmen Ferreri, Einar, Emma Muscat e soprattutto Irama.

Tuttavia, la sua riflessione a posteriori rivela una visione critica del format e del suo funzionamento.

La rivelazione di Parisi

Durante un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Parisi ha espresso il suo disappunto: “Non riesco a stare zitta, sono spontanea: per questo ho sbagliato con Amici”. Ha poi aggiunto che non aveva compreso appieno la necessità di “recitare un copione” nel contesto dei talent show, descrivendosi come una “scheggia impazzita” che può interpretare solo se stessa.

Queste affermazioni suggeriscono un forte contrasto tra la personalità genuina di Parisi e il formato dello show, mettendo in luce una certa incompatibilità percepita tra la sua autenticità e il meccanismo produttivo del programma.

Nessuna critica a De Filippi

Nella sua rivelazione, Parisi ha precisato che Maria De Filippi, mente dietro il successo di “Amici”, non era coinvolta nelle sue critiche.

La ballerina ha chiarito che la sua insoddisfazione era rivolta verso gli autori e l’ambiente del talent, sentendosi fuori luogo e inadatta a seguire il copione richiesto dallo show.

Questo aspetto della sua dichiarazione sembra distinguere la figura di De Filippi dalle dinamiche di produzione che hanno portato al suo malessere.

La Reazione di Mediaset

La risposta di Mediaset alle parole di Parisi non si è fatta attendere. Con un comunicato stampa ufficiale, l’azienda ha difeso l’integrità del programma, affermando di aver “dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune” contro le affermazioni di Parisi.

Il gruppo Berlusconi ha ribadito come “Amici” abbia costantemente fornito una piattaforma trasparente e seria per i giovani artisti italiani, sottolineando l’impegno del programma nel promuovere il talento in un contesto di regolarità.

Le rivelazioni di Heather Parisi scatenano quindi un’aspra controversia con la casa di produzione, che si trova ora a dover difendere la propria reputazione e l’immagine di uno dei suoi flagship televisivi.