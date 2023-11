Domenica In, Mara Venier mette in grande imbarazzo Paola Perego: “Io ho assistito alle liti tra te e tuo marito”, la Perego impallidisce

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata di ieri, domenica 5 novembre di “Domenica In” ha avuto un tocco particolarmente intimo e personale grazie alla presenza di Paola Perego, amica di lunga data della conduttrice Mara Venier. Nel corso della trasmissione, la Perego ha aperto il suo cuore parlando del suo matrimonio con Lucio Presta, agente di personaggi dello spettacolo e marito da 26 anni. Nonostante le iniziali titubanze a convolare a nozze di nuovo, alla fine l’amore ha trionfato portandola a dire “sì”.

Mara Venier racconta le liti professionali

Nel loro dialogo, Mara Venier ha svelato di aver assistito a litigi tra Paola e Lucio Presta relativi a questioni lavorative, sottolineando l’approccio poco convenzionale di Paola al mondo televisivo. A differenza di molti suoi colleghi, infatti, la Perego preferisce scegliere progetti che la appassionano realmente piuttosto che apparire in televisione per il solo gusto di farlo: “Ho assistito a liti con tuo marito, perché lui ti proponeva anche cose interessanti di lavoro e tu dicevi no. Sei abbastanza anomala nel panorama televisivo”.

La risposta di Paola Perego

Paola Perego ha confermato le parole di Mara, precisando che la sua vita privata ricca e appagante le consente di selezionare con cura i progetti professionali, senza la pressione di dover accettare proposte lavorative solo per necessità. La sua carriera televisiva è dunque frutto di scelte ponderate, che riflettono il desiderio di un equilibrio tra vita lavorativa e personale.

La vita familiare di Paola

La conversazione si è poi spostata sul versante familiare, con Paola che ha parlato con affetto dei suoi figli e nipoti. La Perego ha raccontato del legame speciale con la figlia Giulia, che l’ha voluta accanto durante il parto, e del nipotino Pietro, che spesso dorme a casa sua. Questi dettagli hanno aggiunto un ulteriore tocco di calore e intimità alla puntata.

Un’intervista ricca di sentimenti

L’intervista di Paola Perego a “Domenica In” ha regalato al pubblico una finestra sulla sua vita lontana dalle telecamere, mostrando una donna che, al di là della carriera di successo, trova la sua più grande gioia nella famiglia e nei legami affettivi.