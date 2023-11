Amadeus su Sanremo 2024: Marco Mengoni co-conduttore, la reazione di Fiorello

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata inaugurale della nuova stagione di “Viva Rai2” con Fiorello ha portato con sé una rivelazione inaspettata sul prossimo Festival di Sanremo. Il presentatore Amadeus, in una comparsa durante lo show mattutino, ha annunciato che Marco Mengoni, vincitore dell’edizione precedente del Festival, non solo sarà presente come superospite, ma avrà anche un ruolo da co-conduttore nell’edizione del 2024.

Un inizio scoppiettante per “Viva Rai2”

Il ritorno di Fiorello è stato caratterizzato da humor e qualche stoccata alle polemiche passate relative al disturbo causato dal programma ai residenti di via Asiago a Roma. L’atmosfera si è arricchita con la presenza di Amadeus e Mengoni che, travestiti da mimi, hanno fatto la loro apparizione a sorpresa, confermando la partecipazione di Mengoni al prossimo Festival.

Lo spoiler di Sanremo e la reazione di Fiorello

La conferma di Mengoni come co-conduttore ha dato una scossa al pubblico di “Viva Rai2”. Amadeus ha ironizzato sullo sforo dei tempi del programma, assicurando che la Rai avrebbe concesso qualche minuto in più vista l’importanza dell’annuncio. Fiorello, entusiasta della notizia, ha mostrato di non vedere l’ora di assistere al Festival, agitando un foglio che presumibilmente conteneva il cast completo del Festival di Sanremo, senza tuttavia rivelare altri nomi.

Gli ospiti di “Viva Rai2”

La prima puntata non ha visto solo la presenza di Mengoni e Amadeus, ma anche quella di altri personaggi illustri, come Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, entrambi ormai pilastri del programma. Il “glass” del Foro Italico ha accolto anche Francesco Totti, che ha preso parte alle gag di Fiorello e si è concesso in un dialogo con il suo ex allenatore Luciano Spalletti, dimostrando come lo show sia un punto di incontro tra sport e intrattenimento.