Luisa Ranieri, Mina ha scelto lei per il film “Nuovo Olimpo”

Nella produzione del film “Nuovo Olimpo“, la celebre cantante Mina ha giocato un ruolo decisivo non solo nella colonna sonora ma anche nella scelta del cast. A sorpresa, è stata proprio lei a indicare Luisa Ranieri per un ruolo chiave, un endorsement che l’attrice considera paragonabile a un Oscar per il peso e l’onore che comporta.

Un omaggio a un’icona italiana

L’idea di truccare Luisa Ranieri come Mina per il film è nata dalla mente creativa del regista Ferzan, che ha visto in questo gesto un tributo alla figura di Mina. Luisa Ranieri ha espresso profonda ammirazione per la cantante, ricordandone l’influenza non solo musicale ma anche in termini di immagine e stile, sottolineando come Mina abbia rivoluzionato l’immagine femminile in Italia.

Riflessioni personali della Ranieri

Nell’intervista concessa a Repubblica, Luisa Ranieri si è aperta anche sul suo percorso personale e professionale, descrivendo sè stessa come una persona che è sempre stata vista come un “porto sicuro”, e rivelando la sua tendenza a essere stata “troppo una brava ragazza” nel passato. Ha poi riflettuto sulla sua evoluzione, accennando a come la maturità e il successo l’abbiano portata ad accettarsi e a sentirsi a proprio agio con la propria immagine.

La trasformazione della Ranieri in “Nuovo Olimpo”

L’attrice ha condiviso anche il legame affettivo che la unisce a Mina attraverso i ricordi d’infanzia, ascoltando la madre che cantava le sue canzoni. La decisione di impersonare Mina negli anni Settanta nel film “Nuovo Olimpo” si carica così di un significato emotivo che trascende la semplice performance artistica, e diventa una celebrazione di un’eredità culturale che continua a influenzare le generazioni.

Un tributo meritato

La partecipazione di Luisa Ranieri a “Nuovo Olimpo” e il riconoscimento ricevuto da Mina sottolineano il talento dell’attrice e la rilevanza del suo contributo al cinema italiano. L’interpretazione della Ranieri nel film è stata elogiata, con aspettative elevate per il suo impatto sul pubblico.