“Temptation Island Winter” cancellato, la decisione di Maria De Filippi, cosa c’è dietro

La decisione è presa: “Temptation Island Winter” non avrà luogo. La conferma arriva da fonti affidabili che indicano cause di forza maggiore per la cancellazione. La guerra in corso in Israele ha reso impraticabile la realizzazione del format invernale del famoso reality di Mediaset, condotto da Filippo Bisciglia.

Le ragioni dietro la scelta

Il progetto iniziale prevedeva la registrazione del reality in un resort in Egitto o Marocco, luoghi che attualmente, a causa dei conflitti nella regione, non garantiscono la sicurezza necessaria per la produzione e i partecipanti. Le condizioni geopolitiche instabili hanno dunque giocato un ruolo chiave nella decisione di sospendere il progetto.

Alternative considerate e scartate

L’idea di trasferire il reality alle Maldive è stata presa in considerazione ma rapidamente scartata dalla produzione, guidata da Maria De Filippi, a causa della distanza e degli impegni concomitanti con altre trasmissioni di punta della Fascino PGT, come “Uomini e Donne”, “C’è Posta per Te” e “Amici”.

Il piano B di Mediaset

In risposta alla cancellazione di “Temptation Island Winter”, Mediaset ha già pianificato di estendere la durata del “Grande Fratello” e di lanciare una nuova stagione de “L’Isola dei Famosi”. Si punta, inoltre, a proporre una nuova edizione del “Temptation Island” classico durante l’estate e di valutare un possibile ritorno del format a settembre, con nuove storie e nuovi protagonisti.