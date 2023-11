Melissa Satta, a Belve lancia in una frecciatina velenosa contro Elisabetta Canalis e poi, sui social, torna sull’argomento

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo le parole scambiate e le interpretazioni nate a seguito dell’intervista a “Belve”, Melissa Satta prende posizione sui social per spiegare la sua versione dei fatti. La showgirl, ex volto di “Striscia la Notizia” e ora legata sentimentalmente al tennista Matteo Berrettini, ha chiarito la natura dei suoi commenti su Elisabetta Canalis, enfatizzando l’ironia e il contesto giocoso in cui sono stati espressi.

Il paragone con la Canalis

Nell’intervista con Francesca Fagnani, la Satta aveva toccato il tema della comparazione mediatica con Elisabetta Canalis, un paragone che risale ai suoi esordi televisivi. La risposta della Satta, che sottolineava la differenza generazionale tra lei e Canalis, era stata interpretata in modi diversi, portando ad una reazione scherzosa da parte della Canalis stessa sui social.

La reazione a tono e con il sorriso

La Satta si è espressa sui social media per ribadire che le sue parole non avevano l’intento di creare controversie o offese, ma che erano state pronunciate in maniera scherzosa e senza alcuna malizia. L’obiettivo era di rimanere nell’ambito di un’intervista “frizzante“, caratterizzata dallo spirito leggero e dalla capacità di non prendersi troppo sul serio.

L’amicizia con la Canalis

A dissipare ogni dubbio sul rapporto tra la Satta e la Canalis ci pensa la stessa Melissa, che rievoca i momenti di condivisione e amicizia vissuti insieme durante l’estate in Sardegna. Il suo intervento sui social mira quindi a chiudere il capitolo su presunte inimicizie o malintesi, ponendo l’accento sull’autentica stima reciproca. Le sue parole: “Grazie per tutti i commenti positivi, sono andata a Belve dalla Fagnani consapevole che sarebbe stata un’intervista un po’ frizzante… Ho cercato di stare al gioco e rispondere a tono ma sempre con il sorriso! Non amo invece quando le risposte vengono ascoltate a metà o strumentalizzate… Es. Mi paragonano sempre a Elisabetta Canalis, ma certo lo fanno dal primo giorno in cui ho iniziato Striscia la Notizia, ma va bene così… Ho risposto con ironia, ho detto che la Ely ha qualche anno in più di me e non è un’offesa ma solo un dato di fatto e ho concluso dicendo che è bellissima, perché lo è veramente! Non create quindi pettegolezzo su una cosa totalmente inesistente“.

La risposta a Paola Ferrari

Melissa Satta ha anche affrontato le dichiarazioni di Paola Ferrari, che in passato aveva criticato la sua presenza come opinionista in un programma calcistico. La showgirl ha commentato l’episodio definendo la Ferrari “rosicona”, un appellativo che ha suscitato una replica della stessa Ferrari per chiarire il suo punto di vista.

La Satta richiede semplicità e trasparenza

Con la sua presa di parola, Melissa Satta invita a leggere i commenti e le interviste con leggerezza e senza cercare sottotesti dove non ce ne sono. La sua richiesta è quella di apprezzare le dinamiche dello showbiz senza ricorrere a inutili pettegolezzi.