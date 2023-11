Federica Sciarelli compie un gesto inaspettato in apertura di puntata, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata di Chi l’ha visto di ieri sera, mercoledì 8 novembre, condotta da Federica Sciarelli, è iniziata con un gesto inaspettato. Le telecamere hanno immortalato le scene di protesta a Potenza, davanti alla chiesa della Santissima Trinità, luogo dove Elisa Claps è rimasta nascosta per quasi diciassette anni. “Nessuno ha mai chiesto scusa a mia mamma,” ha affermato Gildo Claps, fratello di Elisa, intervistato da un inviato della trasmissione. In risposta a questa mancanza, Sciarelli ha preso l’iniziativa: “Io, e forse anche tutti voi che ci avete seguito in questi anni inchiesta dopo inchiesta, visto che siamo una collettività, ce la sentiamo di chiedere scusa: scusaci, mamma Filomena,” ha dichiarato la conduttrice, mostrando solidarietà e vicinanza alla famiglia Claps.

La reazione di Federica Sciarelli alla nota dell’Arcidiocesi

La conduttrice di Chi l’ha visto ha poi riferito la posizione dell’arcidiocesi, che ha definito le proteste come una distrazione della messa. Tuttavia, la Sciarelli ha espresso comprensione per il “moto spontaneo di rabbia e di solidarietà popolare” verso la famiglia Claps, sottolineando la difficoltà nel sanare la frattura creatasi nella comunità a seguito della tragedia. La sua dichiarazione riflette un profondo senso di giustizia e la necessità di affrontare il passato per guarire le ferite collettive.

Le proteste e il simbolismo di “Santissima Omertà”

Durante le proteste, la folla ha scandito il nome di Elisa Claps e lanciato accuse di vergogna contro la chiesa, ribattezzata per l’occasione “Chiesa della Santissima Omertà”. Queste immagini hanno aperto la puntata di Chi l’ha visto, proprio nei giorni in cui Rai1 ha trasmesso la fiction Per Elisa-Il caso Claps, mostrando come il caso abbia lasciato un’impronta indelebile nella coscienza collettiva e come la richiesta di verità e giustizia resti più forte che mai.

Il coraggio di chiedere scusa e il commiato della Sciarelli

La richiesta di scuse da parte di Gildo Claps ha trovato ascolto nella voce di Federica Sciarelli, che ha esteso le scuse a nome di una comunità intera che ha seguito il caso negli anni. Con un atto di umiltà e coraggio, la Sciarelli ha chiuso il suo intervento, lasciando trasparire il rispetto e il sostegno della trasmissione nei confronti di Filomena Claps e di tutti coloro che hanno subito ingiustizie simili.