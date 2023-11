Ballando, Lino Banfi aveva deciso di abbandonare alla terza puntata ancor prima di iniziare

0 SHARES Condividi Tweet

Lino Banfi, amato attore italiano, ha rivelato di avere già preso la decisione di ritirarsi da Ballando con le Stelle prima ancora dell’inizio dello show. Nonostante il tentativo di Milly Carlucci di dissuaderlo durante la terza puntata, Banfi aveva pianificato il suo addio in solitudine, senza rivelarlo a nessuno, nemmeno alla sua famiglia. “Era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti,” ha confessato l’attore tra le pagine del settimanale Chi. Con una dichiarazione carica di umorismo sul suo carattere indipendente, ha aggiunto: “Io decido sempre da solo, ecco perché ho la testa grossa, perché è piena di segreti!”

La consapevolezza di Banfi sulle dinamiche dello show

Banfi, con la sua esperienza e saggezza, ha mostrato una profonda comprensione del format di Ballando con le Stelle e delle sue dinamiche interne. “So come funziona il programma: dalla quarta puntata si comincia a parlare seriamente di ballo e io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo,” ha spiegato, sottolineando la sua mancanza di interesse a competere per la vittoria finale, nonostante il suo grande contributo allo spettacolo nelle prime puntate.

Marketing e onestà: la strategia di Banfi

L’attore ha ammesso di avere adottato una strategia di marketing per la sua uscita dal programma, cercando di lasciare al momento giusto: “Volevo essere io a decidere quando lasciare: non andarmene da perdente, ma dopo aver fatto una bella figura.” Questa tattica gli ha permesso di uscire di scena con dignità, passando il testimone a chi, a suo avviso, meritava di più di andare avanti nella competizione.

Il momento giusto per il ritiro e il futuro di Banfi

Lino Banfi ha espresso chiaramente il suo desiderio di non essere ridotto al ruolo del “vecchietto” a bordo pista, ma di uscire con un’immagine positiva. “Se fossi andato avanti, la giuria avrebbe iniziato a dire: ‘Ok, è un bravo attore, però deve dimostrare che sa pure ballare’. E allora perché continuare? Per essere messo da parte?” ha riflettuto. L’attore, a 87 anni, mostra una lucidità invidiabile, e la sua scelta di ritirarsi nel momento culminante del suo percorso a Ballando lascerà nel pubblico un ricordo positivo e affettuoso del suo passaggio nello show.