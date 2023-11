Storie Italiane, Rosanna Lambertucci mette in imbarazzo Eleonora Daniele: “I membri della giuria di Ballando invece di criticare me pensassero a dimagrire”

0 SHARES Condividi Tweet

Rosanna Lambertucci ha espresso il suo disappunto riguardo al trattamento ricevuto dalla giuria di Ballando con le Stelle durante la sua ospitata nel programma Storie Italiane di Eleonora Daniele. La presentatrice, attualmente in lizza per l’eliminazione contro Giovanni Terzi, si è detta mortificata dalle parole dei giudici: “Alle critiche dei giudici ho detto ‘no comment’ perché di fronte a delle cose che mi hanno mortificata che potevo fare?” ha dichiarato, rivelando di sentirsi offesa da commenti che riteneva esageratamente severi.

Il bisogno di amore e supporto della Lambertucci

Nel corso della trasmissione, la Lambertucci ha sottolineato la sua sensibilità e il bisogno di sentirsi amata e sostenuta, soprattutto in un contesto di pressione come quello del teatro di Ballando con le Stelle: “Io entro in teatro e sono paralizzata… Sono sensibile. Ho bisogno di sentirmi amata, di sentirmi coccolata,” ha spiegato, descrivendo come il nervosismo e l’ansia influenzino la sua performance.

La difesa della propria dignità e la scelta del ‘No Comment’

L’esperienza televisiva e la dignità professionale della Lambertucci sono state messe alla prova dalle aspre critiche ricevute, che l’hanno lasciata senza parole: “Io, che sono una che ha fatto veramente la storia della televisione, ma mi posso sentire trattare in quel modo?” ha proseguito. La sua reazione di dire ‘no comment’ è stata una scelta di eleganza e autocontrollo di fronte a giudizi che l’hanno fatta sentire inadeguata e umiliata.

La Lambertucci e la promozione del suo libro: una sottile vendetta

Nonostante la tensione e le difficoltà, la Lambertucci ha trovato il modo di rispondere alle critiche in modo sottile e astuto, promuovendo il suo libro “La Mia Dieta Semplice” e sfruttando l’occasione per lanciare una frecciatina velata ai membri della giuria: “Il mio libro? Lo possiamo consigliare a parecchi della giuria, eh… perché sono tutti quanti… che devono dimagrire,” ha detto, dimostrando di saper gestire la situazione con una certa dose di ironia e spirito di rivalsa.