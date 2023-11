La vita in diretta, Pamela Prati a 64 anni è fidanzata con un ragazzo di 19 anni, cosa rivela a Matano sulla sua relazione

0 SHARES Condividi Tweet

Pamela Prati, celebre per la sua partecipazione a Tale e Quale Show, ha trovato l’amore in Simone Ferrante, un giovane modello di 19 anni. La notizia, diffusa lo scorso luglio da Diva e Donna, ha catturato l’attenzione pubblica con l’immagine di Prati che baciava un uomo di 45 anni più giovane. La Prati, che in passato aveva avuto un breve legame con Marco Bellavia del Grande Fratello Vip, ora parla apertamente del suo nuovo rapporto, enfatizzando che per lei l’età è irrilevante.

La visione della Prati sull’età e l’amore

In una recente apparizione a La Vita in Diretta, Pamela Prati ha confrontato la sua situazione amorosa con quella di Cher, affermando di identificarsi con l’idea che l’età non sia un fattore determinante in amore. “Sono d’accordo con Cher quando dice che l’età non conta nulla. Io ad esempio mi sento un’eterna ventenne sempre,” ha condiviso la Prati, esprimendo un senso di giovinezza interiore e un’identificazione con il suo partner nonostante il divario generazionale.

Il rapporto tra la Prati e Ferrante: maturità e conversazioni

Descrivendo Ferrante come “un ragazzo molto intelligente” e “un giovane vecchio” per la sua passione per artisti classici come Maria Callas, la Prati ha rivelato la profondità del loro legame. La coppia si trova su una lunghezza d’onda simile, dove condividono “tante conversazioni molto interessanti” e godono della reciproca compagnia, trascendendo le convenzioni sull’età e focalizzandosi piuttosto sull’affinità delle anime.

La Prati innamorata e felice, indifferente al giudizio altrui

Con un tono di chiara felicità, Pamela Prati si è detta “molto innamorata” e poco interessata alla differenza d’età tra lei e il suo fidanzato. “Sì ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque, è maggiorenne,” ha chiarito la Prati, sottolineando che l’importante è l’intesa e la gioia condivisa, non i numeri che indicano l’età.