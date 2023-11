Rosa Perrotta: “Guadagno 4.000,00 euro a post ma faccio poco shopping” e scoppia la bufera

0 SHARES Condividi Tweet

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, ha trasformato la sua popolarità televisiva in una carriera di successo come influencer. Nella recente intervista a Generazione Z, ha parlato del suo percorso dai giorni nel dating show alla vita da influencer. Sebbene abbia evitato di fornire cifre esatte, ha ammesso di essere una “grande privilegiata”, rivelando che per un singolo post può guadagnare fino a 4mila euro. Questi guadagni considerevoli le permettono di sostenere la sua famiglia, focalizzandosi principalmente sui bisogni dei suoi figli.

Gestione finanziaria e critiche social

Nonostante i guadagni possano sembrare eccessivi per alcuni, Rosa ha sottolineato di essere “una moderata della moda” e di fare acquisti ponderati, privilegiando le spese per i suoi bambini piuttosto che per lo shopping personale. Le sue dichiarazioni hanno scatenato un dibattito sui social network, dove molti hanno posto l’accento sulla disparità tra i guadagni delle personalità influenti sui social media e i salari di altre professioni meno remunerative.

La vita pubblica e la scelta di mostrare i figli

La Perrotta ha anche affrontato le critiche per la scelta di esporre i suoi figli sui social media, un argomento spesso controverso tra le figure pubbliche. “Ho scelto di mostrarli perché non mostrarli sarebbe stato strano, io sui social condivido tutto di me, siamo una grande famiglia,” ha spiegato, sottolineando la sua visione dei social come uno spazio di condivisione familiare, nonostante la presenza di “odiatori” e commenti negativi.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: un amore nato in TV

Infine, l’intervista ha toccato anche la vita sentimentale di Rosa, inclusa la sua relazione con Pietro Tartaglione, nata proprio durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. La Perrotta ha descritto la loro storia come inaspettata ma fortunata, sottolineando come la decisione di partecipare al programma sia stata premiata con un amore duraturo e la costruzione di una famiglia.