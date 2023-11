La Rai sta valutando Marco Liorni per la prossima edizione de L’Eredità

0 SHARES Condividi Tweet

La Rai sembra aver messo gli occhi su Marco Liorni come possibile conduttore della prossima edizione de L’Eredità, il popolare game show del preserale di Rai1. Con l’ipotesi di Pino Insegno tramontata a seguito dei bassi ascolti di “Il Mercante in fiera”, l’attenzione si è spostata su Liorni, che sta ottenendo successo con “Reazione a catena”. Fonti di TvBlog.it indicano che Liorni è in pole position: “Il conduttore di Reazione a catena, potrebbe continuare la sua cavalcata nel preserale di Rai1 conducendo anche l’Eredità…”.

Le voci sul ritorno di Flavio Insinna

Parallelamente, il Corriere della Sera ha lanciato l’ipotesi di un ritorno di Flavio Insinna alla conduzione de L’Eredità, una voce tuttavia smentita da fonti interne alla Rai secondo TvBlog.it. La situazione rimane fluida, ma al momento non ci sarebbero conferme sul ritorno di Insinna, rendendo la posizione di Liorni ancora più solida.

La società di produzione approva Liorni?

Il sito TvBlog.it aggiunge che anche la società di produzione del game show sarebbe favorevole alla scelta di Marco Liorni, attualmente impegnato anche con il programma “Italia Sì”. La sua esperienza e il gradimento del pubblico sembrano giocare a suo favore nella corsa alla conduzione del quiz serale.

Attesa per la decisione ufficiale sul conducente de L’Eredità

Il dibattito sull’identità del prossimo conduttore de L’Eredità è aperto, con tante ipotesi ma ancora nessuna conferma ufficiale. Secondo TvBlog, una decisione definitiva da parte di Rai e Banijay dovrebbe arrivare entro il mese corrente, mantenendo alta l’attesa e la curiosità dei fan del programma. Con i possibili colpi di scena e la reputazione di Liorni, la scelta potrebbe riservare sorprese