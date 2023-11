“La giuria di Ballando dovrebbe mettersi a dieta”, la battuta della Lambertucci e la reazione della Lucarelli

0 SHARES Condividi Tweet

Rosanna Lambertucci, nota nutrizionista e conduttrice, ha scatenato un piccolo giro di battute durante la presentazione del suo ultimo libro “La mia dieta semplice” a “Storie Italiane”. Interrogata da Eleonora Daniele sull’opportunità di consigliare il suo libro a Guiellermo Mariotto, giurato di “Ballando con le Stelle”, la Lambertucci ha esteso il consiglio a tutta la giuria: “Lo consigliamo a parecchi della giuria, perché sono tutti quanti, tutto sommato… Devono dimagrire”.

Selvaggia Lucarelli risponde con ironia

La stoccata non è sfuggita a Selvaggia Lucarelli, altra giurata del programma, che ha replicato con un post scherzoso su Instagram. La sua foto accompagnata da fulmini e saette sembra suggerire un’attesa carica di tensione per il prossimo incontro televisivo, sebbene mantenga un tono goliardico e disteso.

Il confronto scherzoso tra la Lambertucci e la Lucarelli

La schermaglia tra la Lambertucci e la Lucarelli si inserisce in un contesto di leggera rivalità televisiva, con toni che rimangono nell’ambito dello scherzo e del divertimento. Questa dinamica leggera contrasta con recenti battibecchi più seri avvenuti in trasmissione, come quello tra la Lucarelli e Simona Izzo.

La sfida legale della Izzo contro la Lucarelli: un confronto più serio

La situazione tra la Izzo e la Lucarelli, che ha portato la Izzo a considerare un’azione legale per una battuta fatta dalla Lucarelli, mostra come i confronti televisivi possano talvolta sfociare in questioni più complesse. La possibilità di vincere una causa basata su queste premesse, tuttavia, viene vista come una sfida difficile da superare.