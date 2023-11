Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono lasciati e ora parla lei

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo settimane di rumor e mezze conferme, è stata Ema Stokholma a mettere la parola fine sulla sua relazione con Angelo Madonia. La DJ e conduttrice radiofonica ha aperto il suo cuore sulle pagine di Di Più Tv, spiegando che, nonostante l’impegno e la convivenza, le differenze caratteriali e la gelosia di lui hanno reso impossibile la compatibilità di coppia.

Dichiarazioni di Ema: gelosia e incompatibilità

Nel dettaglio, Ema ha ammesso che la gelosia di Angelo è stato uno dei fattori della rottura, ma non l’unico: “La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Con il tempo ho capito che non siamo compatibili io e Angelo.”Questa onesta ammissione rivela le difficoltà di mantenere un legame quando le differenze personali superano gli affetti.

Un momento difficile per Ema Stokholma

Nonostante le speranze e le convinzioni iniziali, Ema descrive questo periodo come particolarmente difficile: “Non è un momento facile,” ha detto, sottolineando come l’esperienza condivisa non sia bastata a superare gli ostacoli che si sono presentati lungo il cammino.

La danza come rifugio ed equilibrio

Malgrado la delusione amorosa, Ema ha trovato nella danza una forma di sollievo e una passione che non l’ha tradita: “Pratico danza classica, il ballo è una passione che mi ha travolto e per il momento devo dire che non mi ha ancora deluso, come mi ha deluso invece l’amore.” La danza si conferma così come un pilastro nella sua vita, aiutandola a ritrovare un equilibrio interiore.