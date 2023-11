Viva Rai2, Fiorello frecciata velenosa a Pino Insegno “L’Eredità? È meglio se torni a doppiare”

0 SHARES Condividi Tweet

Speculazioni su Pino Insegno lasciano in sospeso il suo ruolo all’Eredità, tra ironia e dichiarazioni ufficiali.

Pino Insegno: tra voci e smentite sulla conduzione de l’eredità

Il mondo dello spettacolo italiano è recentemente stato scosso da voci di corridoio riguardanti Pino Insegno e il suo futuro come conduttore del popolare game show “L’Eredità”. Con l’avvicinarsi della nuova stagione prevista per gennaio, le speculazioni sulla possibile sostituzione di Insegno sono diventate l’argomento caldo tra gli addetti ai lavori. Inizialmente, sembrava quasi certa la sua partecipazione, ma i risultati mediocri in termini di ascolti del suo ultimo show, “Il Mercante in fiera”, hanno generato dubbi e incertezze. Nonostante le intense chiacchierate, né la Rai né altre fonti ufficiali hanno fornito conferme o smentite in merito.

Ironia e battute: Fiorello commenta la situazione

In questa atmosfera di incertezza, Rosario Fiorello ha colto l’occasione per commentare la situazione nel suo stile unico durante il programma “Viva Rai2!”. Con un approccio ironico, Fiorello ha scherzato sul possibile addio di Insegno a “L’Eredità”, suggerendo che la vita può continuare anche senza eredità, riferendosi sia al programma che al concetto di lascito familiare. “Pino si può vivere anche senza Eredità, a me i miei non mi hanno lasciato niente e comunque ce l’ho fatta, sono qui!”, ha dichiarato Fiorello, non perdendo l’occasione di inserire battute pungenti. Inoltre, ha giocato con l’idea di possibili nuovi conduttori, citando nomi come Flavio Insinna e Marco Liorni, per poi concludere scherzosamente che il generale Figliuolo, noto per la gestione delle emergenze, potrebbe essere la scelta ideale.

Dichiarazioni ufficiali e attesa di conferme

Nel mentre, il manager di Pino Insegno ha risposto alle voci, affermando di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali né dalla Rai né da Banijay, proprietario del format. Ha espresso frustrazione per le continue speculazioni e per il “gioco al massacro” a danno del suo assistito, che si protrae da mesi con un’intensità senza precedenti. La situazione attuale lascia Insegno e i suoi fan in attesa di chiarimenti, con la speranza di una risoluzione positiva e definitiva per il futuro del conduttore all’interno del programma “L’Eredità”.