La Volta Buona, la Balivo fa una domanda scomoda e imbarazzante all’ospite che la gela: “Non andare oltre con le domande”

Fabiola Sciabbarrasi, vedova del noto cantautore Pino Daniele, è stata ospite del programma televisivo “La Volta Buona“, condotto da Caterina Balivo. Durante l’intervista, la Sciabbarrasi ha condiviso un particolare della sua vita: la sua conoscenza con Pino Daniele, facilitata dall’attore Massimo Troisi, deceduto quasi trent’anni fa. La Sciabbarrasi ha rivelato di aver avuto una forte amicizia con Troisi, suscitando la curiosità della Balivo, che ha indagato sulla natura del loro rapporto. Visibilmente imbarazzata, la Sciabbarrasi ha lasciato intendere che tra loro c’è stato qualcosa di più di una semplice amicizia, citando: “Un trascorso di grande amicizia…Se ci ha provato con me? Fatti una domanda e datti una risposta…Ci siamo voluti bene…” ma poi ha bloccato la Balivo dicendole che non doveva farle altre domande sull’argomento.

Il rimpianto per la perdita di Pino Daniele

Nel corso dell’intervista, l’attenzione si è spostata sulla scomparsa di Pino Daniele. La Sciabbarrasi ha espresso un profondo rimpianto, sentendo di non aver comunicato abbastanza con il marito. Ha descritto il loro rapporto come un “cortocircuito” e ha rivelato di aver desiderato più tempo per chiarire e scusarsi reciprocamente.

Lezioni apprese dalla tragedia

La Sciabbarrasi, riflettendo sulla sua esperienza personale, ha condiviso con la Balivo e il pubblico le lezioni che ha imparato a seguito della morte di Pino Daniele. Ha sottolineato l’importanza di agire e comunicare in tempo, poiché la vita è imprevedibile e non aspetta. Questa realizzazione l’ha portata a vivere con un approccio più “possibilista”, cercando di cogliere il momento presente.

L’approccio di Caterina Balivo alla vita

Caterina Balivo, conduttrice di “La Volta Buona”, ha trovato un riscontro nelle parole della Sciabbarrasi, sostenendo che la vita dovrebbe essere vissuta pienamente, senza rimpianti o esitazioni. Questo scambio tra le due donne ha offerto una riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza di vivere ogni momento con consapevolezza e gratitudine.