Ballando, gira sui social un fuorionda di Ricky Tognazzi  che usa parole sgradevoli contro Mariotto pensando di non essere sentito

Ricky Tognazzi, noto attore e regista, è stato protagonista di un episodio controverso nel backstage di “Ballando con le Stelle”. Durante una pausa dello show di Rai1, Tognazzi si è lasciato andare a commenti sgradevoli contro il giudice Guillermo Mariotto, reagendo in maniera eccessiva a un giudizio dato a una delle performance. Il fuorionda catturato dietro le quinte ha rivelato un Tognazzi visibilmente alterato e poco rispettoso nei confronti di Mariotto.

Il duro confronto con Giovanni Terzi

In un video trapelato sui social media, Tognazzi è stato ripreso mentre discuteva animatamente con Giovanni Terzi riguardo a Guillermo Mariotto. Il giudice aveva attribuito un punteggio basso a Simona Ventura, un fatto che Tognazzi ha criticato duramente, accusando Mariotto di essere “scemo” e di aver “perso il cervello”. Queste dichiarazioni riflettono una forte tensione tra Tognazzi e il giudice dello show.

L’esibizione di Tognazzi e la critica di Mariotto

Il litigio tra Tognazzi e Mariotto ha origine dalla terza puntata di “Ballando con le Stelle“, dove il giudice venezuelano ha commentato in modo particolare la performance di Tognazzi con Tove Villfor. Mariotto ha usato un’immagine evocativa, suggerendo un “triangolo amoroso” tra Tognazzi, la moglie Simona Izzo e la ballerina Villfor. Questo commento, per quanto non sia stato il più professionale, non giustifica la reazione eccessivamente dura di Tognazzi.

Rispetto e professionalità in bilico

Questo episodio solleva questioni sulla professionalità e il rispetto all’interno del mondo dello spettacolo. Se da un lato i giudizi possono essere provocatori, dall’altro è fondamentale mantenere una certa compostezza e rispetto reciproco. Il comportamento di Tognazzi dimostra come, in alcuni casi, il confine tra intrattenimento e rispetto possa diventare incerto.