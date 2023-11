Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni: fuga romantica alle Maldive, la vacanza da sogno con la camera da 2000,00 euro a notte

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez e il suo partner Elio Lorenzoni hanno scelto le Maldive per una fuga romantica lontano dal freddo e dalla pioggia di novembre. Belen ha condiviso su Instagram immagini mozzafiato della loro vacanza, tra cui foto di panorami incantevoli e momenti intimi di coppia. La loro scelta si è orientata verso un luogo idilliaco, simbolo di sole, amore e relax, immersi nella bellezza naturale di mare e palme.

Dettagli della loro suite lussuosa

Il video pubblicato da Belen Rodriguez mette in evidenza la suite in cui la coppia alloggia, una stanza spettacolare con affaccio diretto sul mare. La suite dispone di una piscina privata, circondata da una vegetazione rigogliosa e palme, offrendo una vista e un’atmosfera da vero paradiso e ha un costo di €2.000,00 a notte. La camera, parte di un resort lussuoso, riflette il desiderio della coppia di immergersi in un’esperienza di puro lusso e tranquillità.

Momenti di relax e trattamenti di bellezza

Durante il loro soggiorno, Belen ed Elio hanno goduto di diversi momenti di relax e attività ricreative. Dopo una passeggiata e un giro in bicicletta, Belen si è concessa un trattamento di bellezza, seguito da una colazione con vista sull’oceano. Il menù includeva bagel con salmone e uova in camicia, un modo perfetto per iniziare la giornata in questo angolo di paradiso.

Il lusso del resort e il costo della vacanza

Il resort scelto dalla coppia offre diverse tipologie di alloggi per soddisfare ogni desiderio di lusso e confort. Per un soggiorno come quello di Belen e Elio, la spesa minima parte da 2.000 euro, un prezzo che testimonia l’esclusività e la qualità del servizio offerto in questo luogo da sogno.