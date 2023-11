Tale e Quale Show: l’esilarante parodia degli Abba di Cirilli, Paolantoni, Parietti e Marini conquista tutti, anche Malgioglio

0 SHARES Condividi Tweet

Uno dei momenti clou della finale di “Tale e Quale Show” è stata l’esibizione di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che hanno interpretato gli Abba in un modo unico e divertente. A rendere ancora più speciale l’esibizione, la partecipazione di Alba Parietti e Valeria Marini, due figure amatissime dal pubblico televisivo. La loro interpretazione di “Dancing Queen” ha regalato al pubblico una performance memorabile, tanto che si è scatenata una standing ovation per il divertimento offerto.

Reazioni divise nella giuria

La giuria di “Tale e Quale Show” ha avuto reazioni miste di fronte a questa esibizione. Cristiano Malgioglio, in particolare, ha mostrato una reazione di divertita incredulità: “Carlo ho i guanti ti prego aprimi la bottiglietta d’acqua che mi devo riprendere. Dopo questa esibizione non so cosa mi possa capitare di peggio. Alba e Valeria sono state la mia gioia”. Anche se inizialmente sconvolto, Malgioglio ha poi ammesso di aver apprezzato lo show: “Questo è uno show ragazzi, c’è divertimento”. Loretta Goggi ha preferito concentrarsi sull’aspetto divertente della performance, mentre Giorgio Panariello ha offerto un commento pungente e ironico sull’esibizione.

Un mix di divertimento e comicità

L’esibizione di Paolantoni, Cirilli, Parietti e Marini ha rappresentato un perfetto esempio di come “Tale e Quale Show” riesca a mescolare il talento canoro con momenti di puro divertimento. La performance, descritta come un “delirio trash”, ha dimostrato come il programma sappia giocare con il confine tra serietà e comicità, regalando ai telespettatori momenti di svago e leggerezza.

L’impatto sul pubblico e sul canone Rai

La performance ha suscitato non solo l’ilarità della giuria ma anche una riflessione ironica di Panariello sul valore dello spettacolo televisivo e sull’uso del canone Rai. Il suo commento, “Io cerco di interpretare il pensiero della gente a casa, questi si chiederanno perché devono dare tutti questi soldi del canone per vedere certe cose. Qualcuno ha già disdetto tutto. A Cirilli manca pure un pezzo di baffo!”, mette in luce come queste esibizioni possano essere percepite in modi diversi dal pubblico a casa.