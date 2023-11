Pino Insegno inversione di rotta, per lui tanti nuovi programmi da condurre in Rai

0 SHARES Condividi Tweet

L’agenda lavorativa di Pino Insegno si arricchisce di nuovi e stimolanti impegni. A partire da giugno 2024, il noto conduttore prenderà le redini di “Reazione a Catena” su Rai, impegnandosi nella conduzione del popolare game show fino a dicembre dello stesso anno. Questo nuovo incarico rappresenta un significativo cambio di rotta per Insegno, in seguito ai risultati sotto le aspettative registrati dal suo precedente programma, “Il mercante in fiera”, trasmesso su Rai2.

Espansione in radio e celebrazioni Rai

In parallelo al suo impegno televisivo, Insegno esplorerà nuovi territori nel mondo della radiodiffusione. A partire da gennaio, si metterà infatti alla guida di un programma su Radio Rai, ampliando così il suo impatto sul panorama mediatico italiano. Un altro importante appuntamento per il conduttore sarà rappresentato dalla sua partecipazione a una serata evento per celebrare i 70 anni della televisione italiana, un’iniziativa promossa dalla Rai che coinvolgerà anche altre figure di spicco del mondo televisivo, come Carlo Conti e Massimo Giletti.

Cambiamenti nel panorama televisivo Rai

Queste nuove opportunità per Insegno arrivano in un momento di significativi cambiamenti e rotazioni tra i conduttori dei programmi Rai. Marco Liorni, che per un lungo periodo ha guidato “Reazione a Catena”, si sposterà alla conduzione de “L’Eredità” a partire da gennaio, lasciando vacante il posto per Insegno. Questo passaggio di testimone evidenzia le dinamiche in costante evoluzione nel settore televisivo italiano.

Il futuro di Flavio Insinna

In parallelo ai cambiamenti di Insegno, anche Flavio Insinna affronta una fase di transizione nella sua carriera televisiva. Pur avendo declinato la proposta di condurre “Lingo” su La7, è previsto il suo ricollocamento in alcuni prime time iniziali del 2024 su Rai. Insinna, che ha rifiutato anche la conduzione del game show “Il Milionario” con Fedez su La7, rimane una figura stimata all’interno dell’azienda e legata a numerosi progetti, tra cui fiction e speciali di Techetechete.