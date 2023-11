Simona Izzo va giù pesante con Selvaggia Lucarelli: “Quale è la differenza tra me e lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”, un nuovo scontro tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli ha acceso i riflettori. Dopo l’eliminazione di Ricky Tognazzi, marito di Simona Izzo, la giurata Lucarelli ha lanciato una provocazione via social, scrivendo “Adesso Simona Izzo mi aspetta al parcheggio…”. Questo commento ha scatenato una risposta immediata da parte di Izzo.

La risposta di Simona Izzo

Simona Izzo, notoriamente nota per la sua franchezza, non ha esitato a replicare alle parole della Lucarelli. Rivolgendosi all’Adnkronos, ha espresso il proprio disappunto, affermando: “Io la aspetterei al parcheggio? Io non aspetto nessuno al parcheggio, non ho tempo da perdere”. Ha poi aggiunto, con un tono di sfida: “Forse [la Lucarelli] sperava di incontrarmi per avere un po’ di notorietà. Mi spiace per lei, ma dopo la trasmissione sono andata al ristorante, temo che mi aspetterà per tutta la vita”.

Critiche e frecciatine velenose

Nell’intervista, Simona Izzo non ha risparmiato frecciatine velenose nei confronti della Lucarelli. Ha sottolineato che, a suo parere, la Lucarelli sarebbe alla ricerca di visibilità e ha accusato la giornalista di comportarsi in modo provocatorio e incline alla rissa. “Selvaggia cerca visibilità in tutti i modi. Io, invece, ho un lavoro e non ho tempo di rispondere alle sue provocazioni continue”, ha dichiarato la Izzo.

Le considerazioni di Ricky Tognazzi

Ricky Tognazzi, marito di Simona Izzo e recentemente eliminato dallo show, aveva in precedenza espresso un parere più accomodante sulla Lucarelli. Aveva riconosciuto il ruolo della giurata come quello di essere pungente e piccante, ma aveva anche notato come a volte le sue parole potessero sfiorare l’offesa. Tuttavia, con l’ultimo scambio tra la Izzo e la Lucarelli, sembra che la tensione sia salita a un livello più elevato.