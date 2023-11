Gué Pequeno umilia i Maneskin: la dichiarazione che fa su di loro è al vetriolo

0 SHARES Condividi Tweet

Gué Pequeno, noto rapper italiano, ha recentemente rinnovato la sua critica nei confronti dei Maneskin, la band rock italiana vincitrice del Festival di Sanremo. Nelle sue ultime dichiarazioni, Pequeno ha sottolineato una discrepanza tra il successo dei concerti dei Maneskin e le vendite dei loro album: “Fanno i sold out però non vendono i dischi. Non lo so chi li ascolta. Ma qualcuno in qualche modo lo fa, perché fanno il tutto esaurito negli stadi”.

Le riflessioni di Gué Pequeno sulla popolarità dei Maneskin

Gué Pequeno ha osservato come i Maneskin abbiano ottenuto un notevole successo, esibendosi in concerti sold out anche in location prestigiose come il Madison Square Garden a New York. Ha anche citato la presenza di celebrità come Angelina Jolie ai loro concerti. Tuttavia, ha espresso perplessità sulla reale portata del loro successo, in particolare sulle vendite dei loro album.

La visione del rapper sull’identità musicale dei Maneskin

Il rapper ha poi commentato sulla scelta dei Maneskin di cantare in inglese e suonare musica rock, paragonando la situazione a quella ipotetica di un rapper italiano che sceglie di rappare in inglese. Pequeno ha rivelato di averlo provato lui stesso, ma solo per gioco. La sua analisi sembra suggerire una certa critica verso la band per non aver sfruttato appieno l’identità musicale italiana.

Reazioni e commenti precedenti di Gué Pequeno sui Maneskin

La polemica non è nuova: Gué Pequeno aveva già espresso pareri simili sui Maneskin in passato, definendoli “finti trasgressivi” e sottolineando come si siano ritrovati nel momento giusto al posto giusto. Nonostante le critiche, ha riconosciuto il loro merito di aver colmato un vuoto nel panorama musicale dell’epoca e di essere una band italiana riconosciuta a livello internazionale.