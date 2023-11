Belen ha deciso: “Voglio un figlio da Elio”, tutti i dettagli delle decisione presa

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez, dopo cinque mesi di relazione con Elio Lorenzoni, è pronta per un terzo figlio, nonostante sia ancora in fase di separazione da De Martino.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni hanno avviato la loro relazione a ritmo sostenuto. Dopo solo poche settimane dall’inizio del loro legame, si sono già trovati in vacanza insieme ai figli e ai parenti di lei. Inizialmente la loro storia rimaneva nascosta, ma presto i paparazzi hanno iniziato a diffondere foto della coppia, finché Belen non ha ufficializzato la relazione. Ora, dopo circa cinque mesi insieme e un anno di conoscenza, i due hanno deciso di sposarsi. La proposta è avvenuta durante una vacanza alle Maldive. Nonostante Belen sia ancora legalmente sposata con Stefano De Martino, il suo amore per Lorenzoni sembra non avere ostacoli.

Il desiderio di un figlio e l’anello di fidanzamento

Belen, secondo quanto riportato da Novella2000, avrebbe confidato ad alcuni amici il desiderio di avere un terzo figlio con Lorenzoni. “Voglio un figlio da lui“, avrebbe affermato la showgirl, come riporta il giornale. Queste parole sarebbero state pronunciate poco prima della partenza per le Maldive. Recentemente, Belen ha smentito le voci su una sua gravidanza, ma molte persone si chiedono se questa situazione possa cambiare nei prossimi mesi. Inoltre, il dettaglio dell’anello di fidanzamento indossato al dito medio, forse a causa di una recente perdita di peso di Belen, ha destato curiosità e speculazioni.

La situazione attuale e le aspettative future

Attualmente, Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni stanno vivendo una fase intensa del loro rapporto, con progetti di matrimonio e la possibilità di un nuovo bambino. Mentre Belen procede con la separazione da Stefano De Martino, si apre la strada per una nuova fase della sua vita con Lorenzoni. I fan della coppia rimangono in attesa di ulteriori conferme e sviluppi sulla loro relazione e sui loro piani futuri.