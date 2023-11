Gerry Scotti, sull’addio di Teo Mammuccari a Tu si que vales è lapidario: “Ecco perché lo ha fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti discute la riduzione degli ascolti di “Caduta Libera”, il suo ruolo di “soldato” in Mediaset e fa un commento sull’addio di Mammucari

Gerry Scotti, in vista del suo debutto con “Io Canto Generation“, ha rivelato in un’intervista a Il Corriere della sera alcuni dettagli importanti. Ha ammesso che “Caduta Libera”, il suo game show su Canale 5, sta affrontando un periodo di bassi ascolti, probabilmente a causa delle numerose repliche trasmesse. Scotti ha espresso la sua opinione, credendo che il programma sia stato eccessivamente sfruttato: “Troppe volte sono state prese e riprese le puntate più belle…”. Tuttavia, ha sottolineato che i 2,5 milioni di spettatori fedeli al quiz rappresentano numeri significativi per gli investitori.

Gerry Scotti: il ‘soldato’ di Mediaset

Interrogato sul sentirsi un ‘soldato di Mediaset’, Scotti ha risposto di considerarsi prima di tutto un normale lavoratore. Tuttavia, ha ammesso di essere stato frequentemente chiamato dall’azienda di Cologno Monzese per gestire situazioni complicate. Ha illustrato il suo ruolo con un’analogia: “Se c’è un incendio cercano uno che lo sappia spegnere, non mi chiamano quando c’è da dare fuoco…Ma ne sono orgoglioso…”. Riguardo al soprannome “zio”, condiviso con Mara Venier in Rai, Scotti ha spiegato che probabilmente deriva dal modo in cui entrambi trattano il pubblico, come se fossero membri della famiglia.

Gerry Scotti e il futuro in Mediaset

Sulla questione dell’addio di Teo Mammucari da Mediaset e il suo commento sulla mancanza di novità nell’azienda, Scotti ha scelto di non esprimere giudizi. Ha riconosciuto che Mammucari avrebbe avuto le sue ragioni per lasciare: “Avrà avuto i suoi motivi”. Parlando del ritorno di “Io Canto Generation”, Scotti ha condiviso la sua sorpresa positiva nel vedere il programma riproposto dopo tanti anni: “La mia prima reazione? Era ora!”. Con la prima puntata prevista per domani in prima serata su Canale 5, Scotti sembra pronto per una nuova sfida televisiva.