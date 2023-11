Gerry Scotti decide di rivelare su Tik Tok il motivo delle sue lacrime a ‘Tu Si que Vales’

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti, commosso durante “Tu Si que Vales”, ha spiegato su TikTok che il cameriere ballerino gli ha ricordato una figura del suo passato

Durante l’ultima puntata di “Tu Si que Vales“, andata in onda l’11 novembre, Gerry Scotti si è visibilmente commosso per l’esibizione di Pietro Failla, un cameriere ballerino. In quel momento, Scotti aveva scelto di non rivelare la ragione delle sue lacrime. Tuttavia, successivamente nel suo canale TikTok, nella rubrica “Roba che Scotti”, ha deciso di condividere con il pubblico la vera motivazione. Ha rivelato che si commuove spesso vedendo persone semplici esprimere sentimenti genuini e che l’esibizione di Failla gli ha evocato ricordi personali.

Il passato riaffiora per Gerry Scotti

Scotti ha spiegato che l’esibizione di Pietro Failla gli ha ricordato un cameriere buffo e divertente che aveva conosciuto da giovane. Questo cameriere, probabilmente il primo al quale Scotti aveva ordinato una pizza e chiesto il conto, non è più in vita. Questo ricordo, riaffiorato improvvisamente durante la performance di Failla, è stato la ragione principale della sua commozione. “Scusate se mi sono commosso”, ha detto Scotti, spiegando il suo legame emotivo con quel ricordo.

Il significato profondo di Tu si que vales per Gerry Scotti

Gerry Scotti ha espresso il suo grande entusiasmo nel partecipare a “Tu Si que Vales” insieme a Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. Secondo lui, il programma rappresenta la vita vera e racconta storie umili, un aspetto che lo commuove profondamente e che considera la parte più significativa del programma. La performance di Pietro Failla, e la reazione emotiva di Scotti, hanno evidenziato la capacità del programma di toccare corde profonde sia nei giudici che nel pubblico.

