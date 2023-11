Giampiero Mughini lascia il Grande Fratello, in casa piangono tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Giampiero Mughini ha annunciato il suo ritiro dal Grande Fratello, scatenando commozione tra i concorrenti e ricevendo l’invito a partecipare dallo studio.

Durante una puntata ricca di colpi di scena del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha svelato che Giampiero Mughini ha deciso di abbandonare il programma. Dopo aver comunicato in confessionale la sua intenzione, Mughini, visibilmente turbato, ha confermato a Signorini di non poter proseguire l’avventura. Signorini ha invitato Mughini a unirsi al programma dallo studio, offrendo il suo punto di vista, proposta che lo scrittore ha accettato.

Le motivazioni dietro il ritiro di Mughini

In seguito, Giampiero Mughini ha spiegato ai concorrenti le ragioni della sua uscita dallo show. “Vi comunico che tra pochi minuti io lascerò questa dannata casa… Questa decisione è dolorosa ed è dovuta a due cause: la prima è una sorta di vigliaccheria dovuta al fatto che mi mancano le mie abitudini… La seconda è invece legata al mio ultimo libro che devo ultimare entro l’anno…”, ha dichiarato. Dopo aver fornito le sue spiegazioni e scusandosi per una battuta fuori luogo precedente, Mughini ha lasciato ufficialmente la casa.

Commozione e addii tra i concorrenti

La notizia ha scatenato emozioni intense tra i concorrenti del Grande Fratello. Si sono rapidamente alzati per abbracciare Mughini, manifestando il loro affetto. Angelica, in particolare, ha espresso la sua stima per Mughini, nonostante un recente disaccordo: “Nonostante abbiamo avuto quel piccolo problemino… Problema questo che mi ha aiutato comunque tanto a superare cose che mai avrei pensato di superare… Da Giampiero ho preso tantissimo… Lo ammiro e lo stimo tanto…”. Mughini, a quel punto, non ha potuto fare altro che salutare i suoi coinquilini e aprire la porta rossa.