Ilary Blasi, su Netflix un documentario sulla ex moglie di Totti e lei dice: “Ne sono state dette tante, ora parlo io, ci sono tante cose che non sapete”

0 SHARES Condividi Tweet

Netflix annuncia “Unica”, un documentario su Ilary Blasi, dove la conduttrice condividerà la sua verità, in particolare sul suo divorzio con Francesco Totti.

Netflix ha rivelato il lancio di un documentario incentrato su Ilary Blasi. La conduttrice, nel trailer del documentario, esprime il desiderio di condividere la sua storia personale e aspetti della sua vita poco noti. “A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato, ma wow! Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono o sono agitata. Non sono per niente ansiosa, però qui si parla di me”, dichiara Blasi.

Unica: omaggio a una storia d’amore

Il titolo del documentario, “Unica”, si ispira alla famosa frase “6 unica” che Francesco Totti mostrò su una maglia dopo un gol contro la Lazio allo Stadio Olimpico, un gesto simbolico della loro storia d’amore. Il documentario si annuncia come una piattaforma per Blasi per esprimere la sua prospettiva: “Ne sono state dette tante, ora tocca a lei far sentire la sua voce. Unica, il docufilm su Ilary Blasi, arriva il 24 novembre solo su Netflix”, si legge sui social.

Ilary Blasi rompe il silenzio sul suo divorzio

Dopo un lungo periodo di riservatezza, compresa l’assenza di interviste con amici stretti come Silvia Toffanin, Ilary Blasi sceglie questo documentario per raccontare la sua versione dei fatti riguardo al suo noto divorzio da Francesco Totti. Questo annuncio rappresenta un momento significativo per i fan e per coloro che hanno seguito la sua carriera e vita personale.