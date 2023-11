X Factor 2023, Morgan fa una battutaccia a Fedez, tutto il pubblico fischia

0 SHARES Condividi Tweet

Nella quarta puntata live di X Factor, Selmi e i SickTeens sono stati eliminati, mentre Morgan ha fatto una battutaccia a Fedez, causando polemiche

La quarta puntata live di X Factor 2023, condotta da Francesca Michielin, ha offerto un inizio spettacolare, portando il pubblico in una “giostra” musicale. Il primo blocco di esibizioni ha visto l’eliminazione di Selmi, parte della squadra di Morgan. La serata ha avuto come ospite Annalisa, che ha deliziato il pubblico con una performance di Bellissima in versione piano e voce, seguita dal suo nuovo singolo Euforia.

La sfida delle car songs

La seconda manche si è concentrata sul tema delle “car songs”, con esibizioni memorabili da parte di tutti i concorrenti. Maria Tomba, della squadra di Fedez, si è esibita con Wake Me Up When September Ends dei Green Day, mentre i SickTeens di Morgan hanno scelto Careless Memories dei Duran Duran. Altre esibizioni degne di nota sono state quelle di Settembre con Spaccacuore di Samuele Bersani e gli Astromare con Good Vibrations dei Beach Boys.

Polemiche e battute infelici

La serata non è stata priva di polemiche e commenti controversi. Un bacio tra Alex dei SickTeens e Ambra Angiolini ha scatenato discussioni sui social. Morgan, già agitato dall’inizio della serata, ha criticato la performance de Il Solito Dandy, lamentandosi di un “trucchetto” nella coreografia. La tensione è salita quando Morgan ha rivolto a Fedez una battuta infelice: “Vuoi farmi da psicologo? Eh no, sei troppo depresso”, provocando fischi dal pubblico.

Drammatico ballottaggio e addii

Il finale della serata ha visto Settembre e i SickTeens al ballottaggio. I SickTeens si sono esibiti con Carless Whisper, mentre Settembre ha presentato un brano di Liberato. Alla fine, Settembre è rimasto in gara, e i SickTeens hanno dovuto dire addio al talent show.