Romina Carrisi condivide il primo incontro di nonna Romina Power con il nipotino via ecografia

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Carrisi ha pubblicato un video dell’ecografia che mostra per la prima volta a nonna Romina Power il suo nipotino, un momento emozionante per la famiglia.

Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, ha condiviso un momento di grande tenerezza e unione familiare. Ha pubblicato un video dell’ecografia del suo futuro bambino, mostrandolo per la prima volta a nonna Romina Power. Questo evento ha anche contribuito a ristabilire la pace tra Romina Carrisi e sua sorellastra Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso, dopo un periodo di tensione. La gravidanza di Romina ha portato armonia nella grande famiglia allargata di Al Bano.

La prima volta di nonna Romina Power

Per la prima volta, durante una visita ginecologica mensile, Romina Carrisi ha portato con sé Romina Power, permettendo alla cantante di vedere il suo nipotino in diretta. “Che bello vedere il mio nipotino in diretta”, ha esclamato Romina Power, testimoniando un’emozione profonda e universale, che tocca il cuore anche dei più induriti. Il nome del bambino rimane ancora un segreto, ma l’emozione è palpabile, nonostante Al Bano e Romina Power siano già nonni di tre bambini nati dalla figlia Cristel Carrisi.

La gioia di Romina Carrisi e nonna Romina Power

Accompagnando il video con una didascalia di ringraziamento alla sua ginecologa, Romina Carrisi ha condiviso la gioia di questo incontro. Nel video, sia lei che Romina Power appaiono radianti, condividendo sguardi ed emozioni mentre osservano i movimenti del piccolo sul monitor dell’ecografia. Un momento che celebra la continuità generazionale e l’amore familiare.