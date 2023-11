Annalisa dice la sua sulle voci di tensioni tra lei e Elodie e commenta la sua imitazione di Brenda Lodigiani

0 SHARES Condividi Tweet

Annalisa ha risposto con stupore e ironia all’imitazione di Brenda Lodigiani e ha chiarito che non esiste alcuna faida con Elodie, smentendo le voci di un presunto astio.

Annalisa, una delle regine del pop italiano, ha preso posizione contro le voci di una presunta faida con Elodie. Durante un’intervista con Rds, ha chiarito che non esiste alcun risentimento tra lei e Elodie, smentendo le voci di un’antipatia tra le due artiste. Entrambe vivono un momento straordinario dal punto di vista musicale e artistico, e Annalisa ha voluto rassicurare i fan che tra loro c’è solo rispetto reciproco.

L’imitazione di Annalisa da parte di Brenda Lodigiani

Nell’ultima puntata del Gialappa’s Show su Tv 8, l’imitazione di Brenda Lodigiani nei panni di Annalisa ha attirato l’attenzione. Vestita in modo simile alla cantante, la Lodigiani ha interpretato una canzone piena di riferimenti alla presunta lite con Elodie. Il testo provocatorio della canzone, che scherzava sulla competizione tra Annalisa ed Elodie, è diventato rapidamente virale sui social.

La reazione di Annalisa all’imitazione

Ai microfoni di Rds, Annalisa ha espresso la sua reazione all’imitazione di Brenda Lodigiani, prendendola con ironia e stupore. Ha ammesso di non aspettarsi di diventare un personaggio fisso nel Gialappa’s Show e ha sottolineato che il testo della canzone l’ha fatta sorridere, proprio perché non esiste alcuna base di verità nel presunto astio tra lei ed Elodie. La cantante ha voluto sottolineare che tra loro non c’è alcuna tensione, dimostrando la sua apertura e il suo senso dell’umorismo.