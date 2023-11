Corrado Augias torna sulla Rai, prima aveva espresso durissime parole contro e ora fa dietrofront

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo aver dichiarato di non voler più lavorare con la Rai, Corrado Augias ha accettato di condurre nuovamente una trasmissione, suscitando sorpresa e polemiche

Recentemente, Corrado Augias, noto conduttore televisivo, aveva annunciato che non avrebbe più lavorato per la Rai, criticando la rete per le sue pratiche. Tuttavia, ha sorpreso tutti accettando di condurre altre 20 puntate per una trasmissione della Rai, nonostante avesse espresso chiaramente la sua insoddisfazione per la gestione della rete televisiva pubblica: “lavorare in posti e con persone che mi piacciono, e questa Rai non mi piace”. Questo cambio di direzione segue il suo trasferimento a La7, dove aveva deciso di proseguire il proprio lavoro esclusivamente con la trasmissione “Torre di Babele“.

Augias accetta di condurre “La gioia della musica”

L’invito a Corrado Augias per condurre la terza edizione del programma “La Gioia della Musica” è arrivato direttamente dall’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. Augias ha accettato di guidare 20 puntate del programma, tenendo conto del lavoro già realizzato dagli autori e degli impegni presi con l’Orchestra Nazionale Sinfonica della Rai. Questa decisione ha lasciato molti sorpresi, dato il suo recente passaggio ad un’altra rete e le sue dichiarazioni contro la Rai.

Il ritorno di Augias in Rai tra polemiche e sorpresa

Il ritorno di Corrado Augias in Rai, dopo aver criticato duramente la rete e annunciato il suo addio, ha sollevato diverse polemiche. La sua rapida retromarcia, senza spiegazioni pubbliche, ha attirato l’attenzione, soprattutto considerando il contesto in cui altri noti conduttori hanno lasciato la rete. Questo evento unico nella storia della televisione italiana solleva interrogativi sulle sue precedenti affermazioni e sulla sua decisione di tornare a lavorare con la Rai.