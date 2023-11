Nino Frassica, la moglie Barbara Exignotis distrutta dalla scomparsa del suo gatto: “Prendo Xanax e Prozac per andare avanti”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica, sta affrontando un periodo difficile a causa della scomparsa del suo gatto Hiro, e ora è coinvolta in un’indagine per stalking e diffamazione.

In un recente post su Instagram, Barbara Exignotis, moglie del noto comico Nino Frassica, ha condiviso il suo dolore e la sua angoscia a seguito della scomparsa del suo gatto Hiro. La Exignotis ha descritto come l’animale sia sparito dopo essere entrato nella casa di una vicina, evento che l’ha profondamente segnata. A causa di questo episodio, ha rivelato di aver iniziato a prendere Xanax, Frontal e Prozac per affrontare il dolore. Durante una diretta su Instagram all’inizio del mese, ha espresso rammarico per alcune parole dure rivolte alla vicina, che ritiene responsabile della sparizione del gatto.

Indagini per stalking e diffamazione

La situazione si è complicata ulteriormente quando sia Barbara Exignotis che la figlia Valentina sono state coinvolte in un’indagine per stalking e diffamazione. Questo sviluppo è avvenuto in seguito a una querela presentata dalla vicina di casa dei Frassica a Spoleto. I nomi della Exignotis e di sua figlia sono stati iscritti nel registro degli indagati, sollevando questioni legali e aggiungendo ulteriore stress alla situazione già tesa.

Il contesto emotivo e legale

Il caso del gatto Hiro non è solo una questione emotiva per Barbara Exignotis, ma ora ha anche implicazioni legali. La sua decisione di esprimere pubblicamente il suo dolore e le sue accuse ha portato a complicazioni giuridiche. Questo episodio mette in luce la fragilità emotiva della Exignotis in questo periodo difficile, e come la scomparsa di Hiro abbia avuto un impatto profondo sulla sua vita quotidiana.

Lo stato di Barbara Exignotis

La vicenda di Barbara Exignotis e del suo gatto Hiro si sviluppa in un contesto di dolore personale, tensione nei rapporti di vicinato e conseguenze legali che sta avendo anche un impatto pesante sulla salute stessa della proprietaria del gatto. Anche Nino Frassica non starà di certo vivendo un buon momento sia per il dolore causato dalla scomparsa del gatto sia nel vedere la moglie in quello stato.