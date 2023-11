Antonella Clerici spiazza: “Potrei andare via dalla Rai solo in un caso”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici parla del suo legame con la Rai, della sua carriera e di come affronterebbe una potenziale offerta da Mediaset.

Antonella Clerici continua a riscuotere successo su Rai1 con il suo programma “È sempre mezzogiorno” e si prepara per il ritorno in prima serata con “The Voice Kids”. La sua semplicità e l’atmosfera familiare che ricrea nel suo programma sono il segreto del suo successo. “Non faccio gare, non propongo ricette strane, ricreo semplicemente l’atmosfera che, da piccola, respiravo a casa quando vivevo in provincia”, ha affermato la Clerici. La conduttrice si identifica con la forza della provincia italiana e rifiuta la radical chic e le tendenze passeggere nella cucina, preferendo piatti tradizionali e riconoscibili.

La posizione della Clerici su Mediaset e la sua lealtà alla Rai

Riguardo alla possibilità di un passaggio a Mediaset, la Clerici ha affermato di non aver ricevuto proposte dirette, ma sa di avere estimatori lì. Nonostante ciò, ha dichiarato che, salvo proposte eccezionali, rimarrà in Rai. Ha anche commentato la situazione politica della Rai, notando che non ha mai avuto problemi politici con la rete e che ha sempre lavorato indipendentemente dal governo in carica.

The voice kids e la competizione televisiva

La Clerici si prepara per la competizione televisiva con “The Voice Kids” su Rai e “Io Canto” su Mediaset, condotto da Gerry Scotti. Ha espresso un po’ di amarezza per la controprogrammazione di Mediaset e si sente “accerchiata” dai programmi concorrenti. Nonostante ciò, è determinata a giocarsela, paragonandosi al tennista Jannik Sinner. Ha anche difeso la partecipazione di Arisa come giudice nel suo show, nonostante le recenti polemiche sui social media: “Nessuno ha messo in discussione la sua partecipazione anche perché, dai, si vede ben di peggio sui social. Arisa è una ragazza molto dolce, con le sue fragilità, che ogni tanto esterna. Quelle foto sono l’espressione di una protesta che aveva nel cuore”.