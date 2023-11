“Aridatece Fiorello”: il rimpianto di Via Asiago per “Viva Rai2!”

0 SHARES Condividi Tweet

Gli abitanti e i commercianti di via Asiago a Roma esprimono rimpianto per la fine delle trasmissioni di “Viva Rai2!” da parte di Fiorello, sottolineando la mancanza di allegria e vitalità nel quartiere.

Via Asiago a Roma, nota per ospitare il morning show “Viva Rai2!” di Fiorello, oggi si trova in una situazione di rimpianto e malinconia. I residenti e i commercianti del quartiere, un tempo vivacizzati dalla presenza dello showman e del suo programma, ora sentono la sua mancanza. La Caffetteria Montello, dove Fiorello era solito fare colazione, ricorda con nostalgia come la sua presenza portasse allegria e vivacità. “Fiorello con la sua band portava allegria, mi dispiace non vederlo più – ha raccontato all’Adnkronos il barista Giancarlo -. Ora tutto è ritornato come prima, c’è una certa malinconia…”.

Il desiderio di un ritorno di Fiorello

La speranza comune tra i residenti di via Asiago è che Fiorello possa tornare con “Viva Rai2!”. Alessio, responsabile del ‘Mi garba il Caffè’, ha espresso come la presenza del programma avesse animato il quartiere, attirando persone da tutta Italia. “C’era vita, era un quartiere popolato non solo da curiosi, ma anche da persone che si organizzavano per venire a Roma da tutta Italia per questa occasione. Ci si divertiva, si cominciava la giornata con il buonumore”, ha detto Alessio, sperando in un ritorno del programma e di Fiorello.

Opinioni contrastanti sulla partenza di Fiorello

Non tutti i residenti di via Asiago, tuttavia, hanno reagito allo stesso modo alla partenza di Fiorello. Alcuni, come il personale del Bar Tiberti, hanno espresso una reazione più neutra: “Sinceramente quando Fiorello ci ha lasciati nu’ me so messo a piagne”. Questo commento riflette come l’impatto del programma e della sua fine sia stato diverso per i vari membri della comunità.