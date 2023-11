Diletta Leotta si confida a “Verissimo”: la gioia di essere mamma di Aria Rose

0 SHARES Condividi Tweet

Diletta Leotta, ospite a “Verissimo”, ha parlato della sua nuova vita come mamma di Aria Rose, esprimendo la gioia e l’emozione di questo capitolo speciale della sua vita

Diletta Leotta, ospite nel programma “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin, ha condiviso la sua esperienza di neomamma. Ha dato alla luce la sua prima figlia, Aria, il 16 agosto e descrive questo periodo come uno dei più incredibili della sua vita. “Sto vivendo uno dei periodi più incredibili della mia vita. Ancora non ho realizzato, pienamente, di essere mamma”, ha detto Leotta. Il suo racconto ha messo in luce l’emozione e la novità di questa esperienza, sottolineando la gioia di ogni sorriso della piccola Aria.

La scelta del nome e il ritorno al lavoro

Durante l’intervista, Leotta ha anche raccontato come lei e il compagno Loris abbiano scelto il nome della bambina. “A me piaceva Aria, invece Loris voleva chiamarla Rose. Perciò abbiamo optato per il doppio nome: Aria Rose, quasi come mio padre che si chiama Rosario”. Ha inoltre difeso la sua decisione di tornare al lavoro un mese dopo il parto, affermando che è stato bello riprendersi i propri spazi e poi tornare a casa da sua figlia.

Leotta tra vita professionale e maternità

L’intervista ha offerto uno sguardo intimo sulla vita di Diletta Leotta, che ha bilanciato con successo la sua carriera di conduttrice e speaker radiofonica con il nuovo ruolo di madre. Il suo racconto ha trasmesso un messaggio positivo sull’importanza di trovare un equilibrio tra lavoro e famiglia, dimostrando che è possibile gestire entrambi gli aspetti con dedizione e amore.