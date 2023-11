Paolo Bonolis a Verissimo sulla separazione da Sonia Bruganelli fa una rivelazione: “Cosa mi ha detto lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis, ospite a “Verissimo”, ha parlato delle sfide nel riportare in onda “Ciao Darwin” e della sua recente separazione da Sonia Bruganelli, condividendo pensieri sulla vita e i cambiamenti.

Paolo Bonolis ha discusso le difficoltà di riportare in onda “Ciao Darwin” dopo una pausa di quattro anni. In un’intervista a “Verissimo” con Silvia Toffanin, Bonolis ha espresso preoccupazioni riguardo alle restrizioni del politically correct e ai cambiamenti che questo comporta per una trasmissione come “Ciao Darwin”. “Cosa penso di questo ritorno? All’inizio ero preoccupato e alla fine dopo ave registrato lo ero ancora di più. Far ripartire una macchina complessa come Ciao Darwin dopo quattro anni non è facile. Poi in un’epoca come questa dove questo non si può dire, quello non si può invitare, quello è meglio evitarlo”, ha detto Bonolis. Ha poi aggiunto che il pubblico potrebbe notare qualche adattamento nella prima puntata, ma ha assicurato che lo spettacolo continuerà nel suo consueto stile.

Bonolis sulla separazione da Sonia Bruganelli

Il conduttore ha affrontato anche la questione della sua separazione da Sonia Bruganelli, rispondendo con riflessioni sulla vita e sui cambiamenti. “E che devo dire adesso? Ha già detto tutto lei. La vita è fatta così. Ci sono cose che cambiano e che permangono. Su quelle che cambiano ci si adatta e basta”, ha spiegato Bonolis. Ha parlato dell’importanza di adattarsi ai cambiamenti e di trovare un nuovo equilibrio, sottolineando che “le cose sono cambiate è perché tutto come prima non andava bene”.

Bonolis: “Cosa ha detto Sonia”

Nell’intervista, Bonolis ha rivelato cosa ha detto la ex moglie: “Lei ha detto che un conto è separarsi dal corpo, ma è impossibile separarsi dall’anima”, per poi commentare così: “Però c’è pure il corpo”.