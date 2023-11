Selvaggia Lucarelli, “Le scuse di Mammucari non erano sincere, ecco perché”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli, ospite a “Da Noi A Ruota Libera”, ha discusso le scuse ricevute da Teo Mammucari durante “Ballando con le Stelle”, esprimendo dubbi sulla loro sincerità

Durante l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle“, è emersa una forte tensione tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli. Mammucari ha chiesto scusa alla Lucarelli, ma lei ha espresso dubbi sulla sincerità di queste scuse. La Lucarelli ha condiviso i suoi pensieri su queste scuse durante la trasmissione “Da Noi A Ruota Libera”, condotta da Francesca Fialdini. “È il suo ego ad avermi chiesto scusa, non è stato Teo. Per lui conta solo una cosa: l’applauso del pubblico, il consenso del pubblico. Lui si sente rassicurato solo da quello nella vita. Ha capito che a un certo punto ieri sera ha sbagliato. Ma non ha sbagliato con me, ma col pubblico. Non ha avuto l’approvazione del pubblico. Di me non gliene può fregare di meno! Questo te lo garantisco!”, ha spiegato la Lucarelli.

L’opinione della Lucarelli sulle scuse di Mammucari

Selvaggia Lucarelli ha dichiarato che le scuse di Mammucari non provenivano dal cuore. “Lì ha capito che l’unico escamotage per tornare a essere simpatico era chiedermi scusa, ma lo ha fatto proprio contro voglia. Erano scuse con la testa non col cuore. Non a caso oggi da Mara (Venier) mi ha attaccato per venti minuti”, ha aggiunto la Lucarelli, indicando che Mammucari ha cercato di guadagnare il favore del pubblico con le sue scuse.

Relazione reciproca tra Mammucari e la Lucarelli

Nonostante la presenza iniziale di Mammucari nel cast di “Ballando con le Stelle” fosse stata accolta positivamente dalla Lucarelli, la situazione si è rapidamente evoluta in una direzione negativa. La Lucarelli ha evidenziato come Mammucari non abbia accettato il ruolo di concorrente e le difficoltà nel gestire le interazioni con lui. “Io ero felicissima che ci fosse Teo Mammucari nel cast. La presenza di Teo l’ho vissuta bene, ma credo che non ci sia stata reciprocità. L’avevamo inquadrato in un modo, ma sta andando in un’altra direzione. Il suo problema è che non accetta il fatto di essere un concorrente. […] Se tu fai una battuta a Mammucari esplode il suo livore, mi ha rinfacciato cose che ho dette mesi fa”, ha concluso la Lucarelli.