Roberta Capua, addio alla mamma Marissa Jossa, fu Miss Italia come la figlia

Roberta Capua affronta la perdita della madre, Marissa Jossa: un lutto che tocca due generazioni di Miss Italia

Roberta Capua, nota conduttrice televisiva e vincitrice di Miss Italia nel 1986, ha annunciato la scomparsa della madre, Marissa Jossa, anche lei ex Miss Italia, all’età di 85 anni. La notizia ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo, con molti VIP che hanno espresso vicinanza e cordoglio alla Capua. La Jossa, nata a Napoli nel 1938, si distinse per la sua semplicità e bellezza naturale, vincendo il concorso di bellezza nel 1959.

Una storia di bellezza e successo

Marissa Jossa ha segnato la storia di Miss Italia, essendo la prima vincitrice sotto la guida di Enzo Mirigliani. Il concorso si tenne quell’anno a Ischia, con 34 concorrenti e una giuria composta da 15 membri. Mirigliani descrisse Marissa come una bellezza acqua e sapone, apprezzata per la sua naturalezza. Questo aspetto fu sottolineato anche dai media dell’epoca, che lodarono la sua semplicità. Nel 1986, Marissa accompagnò sua figlia Roberta alla vittoria di Miss Italia, stabilendo un record unico di madre e figlia vincitrici del prestigioso concorso.

Roberta Capua: carriera e vita personale

Dopo la vittoria a Miss Italia, Roberta Capua intraprese una brillante carriera nel mondo dello spettacolo. Iniziò come modella, per poi diventare una popolare conduttrice televisiva, lavorando con diverse emittenti, tra cui Fininvest, Telemontecarlo e Rai. Dopo una pausa nel 2008, è tornata in televisione nel 2016 e ha ottenuto ulteriore successo vincendo l’edizione Celebrity di MasterChef Italia nel 2017. Più recentemente, è stata alla guida di “Estate in diretta”. Roberta Capua è sposata con l’imprenditore Stefano Cassoli, con cui ha un figlio. Il suo percorso professionale e personale rimane un esempio di successo, ma la recente perdita della madre è un momento di profonda tristezza.