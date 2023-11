Sara Ricci cambia idea sul Grande Fratello: da rifiuto a partecipazione e poi lancia una bordata alla Luzzi: “Mai amiche”

0 SHARES Condividi Tweet

Meno di un mese fa, l’attrice Sara Ricci dichiarava di non essere interessata al Grande Fratello, preferendo reality come “Ballando con le Stelle”. Ora sembra cambiare idea, accettando di partecipare al GF.

Sara Ricci, nota attrice di “Vivere”, ha recentemente espresso un cambiamento significativo di opinione riguardo alla sua partecipazione a reality show. In un’intervista rilasciata il 2 novembre, durante la sua ultima tournée teatrale, alla domanda se fosse interessata a partecipare a un reality show, aveva risposto con un deciso “No”. La Ricci aveva espresso una chiara preferenza per programmi come “Ballando con le Stelle” o “Tale e Quale Show”, rivelando il suo amore per la danza contemporanea e il teatro legato alla danza. Affermava inoltre di non guardare né apprezzare reality come “Il Grande Fratello” e “L’Isola dei Famosi”.

Il pensiero di Sara Ricci su Beatrice Luzzi

Durante la stessa intervista, quando le è stato chiesto se stesse seguendo la partecipazione di Beatrice Luzzi, sua ex collega di “Vivere”, al Grande Fratello, Sara Ricci ha rivelato di aver guardato qualche episodio in seguito a una richiesta simile ricevuta in precedenza. Ha descritto Beatrice come una donna “austera e intelligente“, con cui non aveva stretto un rapporto di amicizia durante le riprese della soap opera, ma che comunque stimava. La Ricci ha ammesso di non essere a conoscenza delle dinamiche del Grande Fratello e di non aver seguito attentamente il percorso di Beatrice all’interno della casa.

Cambio di idea di Sara Ricci

In meno di un mese, Sara Ricci sembra aver cambiato idea, passando da un rifiuto categorico del Grande Fratello a una partecipazione inaspettata. Molti si chiedono cosa possa aver influenzato tale cambio di rotta, ipotizzando che possano esserci motivazioni economiche dietro la sua decisione. La Ricci, nota per la sua sincerità e per esprimere le proprie opinioni con un sorriso, ha suscitato curiosità e interrogativi con questo inaspettato cambio di direzione nel mondo dei reality show.