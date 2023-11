Alberto Matano diventa Vice Direttore Rai: annuncio a La Vita in Diretta

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di ieri, lunedì 20 novembre de “La Vita in Diretta”, Alberto Matano ha ricevuto una notizia inaspettata. Durante la trasmissione, che ha visto la partecipazione di diversi ospiti tra cui personaggi di “Ballando con le Stelle” e il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, il giornalista Francesco Giorgino ha fatto un annuncio sorprendente. Giorgino, noto per il suo ruolo al TG1 e venuto a presentare il suo nuovo programma “XXI secolo”, ha svelato che Matano è stato nominato vice direttore Rai.

Il nuovo programma di Francesco Giorgino e l’annuncio a Matano

“XXI secolo”, il nuovo talk show di attualità condotto da Francesco Giorgino, si concentrerà su temi di attualità come il femminicidio di Giulia Checchettin e le guerre in Medio-Oriente e Ucraina, ospitando anche la cantante Emma. Proprio alla fine della puntata di “La Vita in Diretta“, mentre Matano stava concludendo il programma, Giorgino ha colto l’occasione per congratularsi con lui per la sua promozione a vice direttore Rai.

Reazioni e congratulazioni a Matano

Alberto Matano, visibilmente soddisfatto e sorpreso, ha accettato le congratulazioni e gli applausi dei presenti in studio. L’annuncio del suo nuovo ruolo come vice direttore Rai è stato accolto con entusiasmo, sia dal pubblico in studio che dai telespettatori a casa. Matano, con un sorriso, ha ringraziato per il riconoscimento e ha chiuso la trasmissione promettendo di incontrare il pubblico nuovamente il giorno seguente.