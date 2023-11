Fiorello fa una gaffe imbarazzante su Antonella Clerici a “Viva Rai2”, si corregge ma subito dopo ne fa un’altra peggiore

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello, il celebre conduttore televisivo italiano, si è recentemente trovato in una situazione imbarazzante durante una diretta del suo show “Viva Rai2”.

Fiorello, noto per il suo stile di conduzione dinamico, stava discutendo del 20° anniversario del popolare game show italiano “Affari tuoi”. Mentre lodava l’attuale conduttore Amadeus e i conduttori passati come Bonolis, Insinna e Max Giusti, Fiorello ha involontariamente omesso di menzionare Antonella Clerici, che aveva anche condotto lo show nel 2006. Questa omissione ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico e dei social media.

Interviene Lucio Presta

La situazione ha preso una svolta quando Lucio Presta, manager di numerosissimi vip, dunque, una figura notevole nel mondo dell’intrattenimento italiano, è intervenuto. Presta ha inviato un messaggio a Fiorello per evidenziare l’errore. Fiorello, riconoscendo la sua dimenticanza, ha prontamente menzionato la Clerici e Pupo, un altro ex conduttore di “Affari tuoi”, rettificando così l’errore.

La correzione in diretta di Fiorello e ulteriore gaffe

Nel suo caratteristico modo umoristico, Fiorello ha riconosciuto il suo errore e ha mandato un saluto ad Antonella Clerici. Tuttavia, ha accidentalmente confuso il titolo del suo show, scambiando “Io canto” con “The Voice Kids“, lo show che la Clerici andrà a condurre tra pochi giorni. Questa svista ha portato a un momento di leggerezza nello show.

Le opinioni di Fiorello sulla duplicazione dei programmi

Oltre alla gaffe, Fiorello ha anche condiviso le sue opinioni sulla programmazione contemporanea di show musicali simili da Rai e Mediaset. Ha messo in discussione la logica dietro la messa in onda di due show mirati a giovani talenti musicali contemporaneamente, sottolineando la necessità di una migliore coordinazione tra le reti. Questo sentimento ha trovato riscontro in molti spettatori che apprezzano la diversità nella programmazione.

Momenti Familiari in “Viva Rai2”

Aggiungendo interesse all’episodio, la figlia di Fiorello, Angelica, ha fatto un’apparizione a sorpresa. La sua presenza ha dato a Fiorello l’opportunità di trasmettere un importante messaggio sull’educazione. Ha consigliato ai giovani spettatori di dare priorità alla frequenza scolastica e allo studio, un sentimento che ha trovato eco in molti nel pubblico.