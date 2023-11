Grave lutto per Giorgio Perinetti ex Ds del Bari, è morta la figlia Emanuela a soli 33 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Emanuela Perinetti, influencer nel marketing sportivo e figlia di Giorgio Perinetti, dirigente sportivo di fama, è scomparsa a 33 anni dopo una lunga malattia.

Il triste addio a Emanuela Perinetti

Emanuela Perinetti, figlia maggiore del noto dirigente sportivo Giorgio Perinetti, è venuta a mancare a soli 33 anni. Emanuela, che lavorava come consulente nel marketing sportivo, era malata da tempo.

Nel mondo dello sport, aveva lasciato un segno come Influencer Marketing Manager, collaborando con brand, club e atleti per obiettivi legati al marketing digitale, all’innovazione e alla sostenibilità.

La carriera e l’impegno nel mondo dello sport

Emanuela, oltre a essere la figlia di uno dei dirigenti più riconosciuti nel calcio italiano, aveva costruito una sua identità professionale nel settore sportivo.

Giorgio Perinetti, attualmente direttore sportivo dell’Avellino, ha avuto una carriera di spicco in club come Palermo, Genoa, Venezia, Siena, Roma e Napoli. Nelle ultime ore, preoccupato per le condizioni di salute della figlia, aveva lasciato Avellino per raggiungere Milano, dove Emanuela era ricoverata.

Il cordoglio del mondo del calcio

Questa perdita tocca profondamente Giorgio Perinetti, che nel 2015 aveva già affrontato la scomparsa della moglie Daniela.

Il mondo del calcio esprime il suo affetto e sostegno a Perinetti in questo momento difficile. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio, tra cui spicca quello del Palermo, che ha voluto ricordare Emanuela con un tweet nella notte. La comunità sportiva si stringe attorno alla famiglia Perinetti, condividendo il dolore per una scomparsa tanto prematura.