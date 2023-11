Il sacrificio di un padre, subisce il trapianto del cuore lo stesso giorno che si doveva sposare la figlia, lei decide di organizzare un secondo matrimonio

0 SHARES Condividi Tweet

Simon Green, impossibilitato a partecipare al matrimonio della figlia a causa di un trapianto di cuore, ha vissuto un giorno di forti emozioni. Successivamente, la figlia ha organizzato un secondo evento speciale per lui.

Il sacrificio di un padre

Simon Green, afflitto da seri problemi cardiaci, ha dovuto affrontare la dura realtà di non poter essere presente al matrimonio della figlia. Dopo un infarto, era in attesa di un trapianto di cuore, ma un donatore non si trovava. La figlia Meghan e il suo fidanzato, residenti nel North Devon in Inghilterra, avevano programmato il matrimonio nonostante le condizioni di salute precarie di Simon.

Una soluzione creativa per un padre assente

La famiglia Green ha cercato modi per includere Simon nel matrimonio, nonostante le sue limitazioni fisiche. Un cartonato a grandezza naturale lo rappresentava in chiesa e Simon aveva registrato un discorso per gli sposi. Era stato inoltre organizzato un collegamento in diretta per consentirgli di assistere alla cerimonia da lontano.

Il destino interviene: un donatore e una seconda celebrazione

Il mattino delle nozze, una sorpresa inaspettata: un donatore per il trapianto di cuore era stato trovato. Simon doveva quindi subire l’operazione immediatamente, perdendo la possibilità di partecipare anche a distanza al matrimonio. Dopo un intervento riuscito, e il rimpianto per non aver potuto essere presente, Meghan ha deciso di organizzare un secondo evento speciale. Si è rimessa l’abito da sposa e ha percorso di nuovo la navata, questa volta con suo padre al fianco, in un momento carico di emozioni e lacrime.